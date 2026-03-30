'이숙캠' 부부, 사기 결혼 폭로했다…이혼 경력 속여, "총각인 줄 알아" ('X의사생활')

사진제공=TV조선

‘투견 부부’로 불렸던 화제의 이혼 커플이 'X의 사생활' 출격을 예고한다.매주 화요일 오후 10시 방송되는 ‘X의 사생활’은 이혼한 전 배우자의 일상을 관찰하며, 헤어진 뒤에야 비로소 드러나는 감정과 관계의 민낯을 들여다보는 이혼 부부 입장 정리 리얼리티다. 김구라, 장윤정, 정경미, 천록담이 스튜디오 MC로 나서 이들의 이야기를 함께 지켜본다.이런 가운데 최근 공개된 3회 예고 영상에는 이혼 3년 차 진현근과 길연주가 등장했다. 장윤정은 두 사람을 두고 “‘투견 부부’라고 불렸던 분들인데, 살벌했던 부부”라고 소개하고, ‘이름만큼 살벌한 이혼 이야기’라는 자막이 더해지며 이들 부부가 품고 있던 숨겨진 사연에 궁금증이 증폭된다.무엇보다 길연주는 “저는 몰랐던 거죠. 총각인 줄 알았던 거죠”라고 털어놓으며, 진현근이 결혼과 이혼 경력을 숨긴 채 자신과 관계를 시작했다는 충격적인 사실을 고백한다. 이를 들은 장윤정은 “실화예요?”라고 되물으며 동공확장을 일으킨다.이후 길연주는 “내가 왜 얘랑 결혼해서 내 인생이 왜 이렇게 됐으며”라고 울분을 터뜨리고, 진현근은 곧바로 “내가 하고 싶은 말이다, 이 사람아”라고 받아치며 팽팽한 신경전을 벌인다. 한 치의 양보도 없는 대화는 왜 두 사람이 ‘투견 부부’로 불렸는지 단번에 납득하게 한다.특히 3회가 더욱 흥미로운 이유는 과거 싸움을 복기하는 데 그치지 않고, 이혼 후 달라진 삶과 새로운 인연까지 다채롭게 담아냈기 때문이다. 길연주는 소개팅남을 향해 “잘생기셨네요”라고 말하는가 하면 “언제든 좋은 남자가 있으면 재혼 생각이 있다”고 고백하고, 이를 바라보는 진현근의 복잡 미묘한 심경과 함께 전혀 달라진 두 사람의 모습이 예고돼 눈길을 끈다. 헤어진 후 비로소 마주하게 된, 전 배우자의 변화와 달라진 감정선이 핵심 관전 포인트가 될 전망이다.‘X의 사생활’ 3회는 오는 31일 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr