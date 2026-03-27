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/ 사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

방송인 추성훈의 아내 야노시호가 유산을 고백한다.27일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 일본 톱모델이자 추성훈의 그녀, 국민조카 사랑이의 엄마인 야노시호가 절친한 동생 아유미의 집을 찾는다. 15세 사랑이 엄마 야노시호와 19개월 세아 엄마 아유미는 상상초월 매운맛 아줌마 토크를 쏟아낸다. 이 과정에서 야노시호가 과거 겪은 큰 아픔을 털어놓는다고 해 ‘편스토랑’ 본 방송이 주목된다.이날 공개되는 VCR 속 야노시호는 양손 가득 선물을 들고 아유미의 집을 방문했다. 야노시호의 통 큰 선물부터 아유미의 집 구경까지 마친 두 사람은 맛있는 음식을 먹으며 도란도란 이야기를 나눴다. 아유미는 오랜만에 만난 친한 언니에게 고민거리들을 솔직히 털어놓고 조언을 구했다.아유미의 고민 중 하나는 둘째 임신. “아이 낳은 지 1년이 지나서 둘째를 계획 중인데 고민된다”라고 털어놓자 야노시호는 두 눈을 동그랗게 뜨고 “빨리! 빨리 해야 한다”라고 해 웃음을 줬다. 이어 야노시호는 아유미에게 특별한 보양 음식을 권하며 의미심장한 조언을 해 아유미를 놀라게 했다. 훅 들어온 야노시호의 거침없는 49금 토크에 ‘편스토랑’ 식구들도 모두 빵 터졌다고. 과연 야노시호의 조언은 무엇일까.이어 야노시호는 “나는 사실 40세에 둘째를 임신했었다”라며 아픈 사연을 털어놨다. 이어 야노시호가 그 아픔을 어떻게 극복했는지, 당시 추성훈-사랑이와 어떤 시간을 보냈는지 등을 담담히 전했다. VCR을 지켜보던 ‘편스토랑’ 식구들도 쉽지 않은 이야기를 꺼낸 야노시호를 응원했다는 후문.한편 이날 야노시호가 요즘 너무 바쁜 일정으로 자주 만나지 못하는 남편 추성훈과 영상통화를 하며 행복해하는 모습이 포착돼 관심을 모은다. 아유미와 대화하는 중에 갑자기 걸려온 추성훈의 전화에 하트 뿅뿅 눈빛으로 통화를 한 야노시호는 “오늘 멋있다”며 달달한 애정을 표현했다고. 야노시호가 남편을 멋있다고 느낀 이유는 무엇일까.27일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr