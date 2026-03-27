사진=서인영 유튜브 영상 캡처

사진=서인영 유튜브 영상 캡처

가수 서인영이 욕설 논란에 대해선 사과하고, 갑질 논란에 대해서는 사실이 아니라고 반박했다.서인영은 26일 자신의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 개설하며 첫 게시물로 '10년 만에 복귀한 서인영 악플 읽기(진실과 거짓, 근황'이라는 영상을 올렸다.서인영은 자신과 관련된 민감한 이슈들에 대해 직접 이야기했다. 그러던 중 제작진이 "드디어 제일 센 게 나온다"고 언급했다. 서인영이 예능 촬영차 해외에 갔다가 매니저에게 욕하는 모습이 담긴 영상이 퍼졌던 일을 말한 것.서인영은 "이 영상은 단 한 번도 본 적 없다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 어떻게 안 볼 수 있냐는 물음에 "마음이 아팠다. 스토리가 다 있지만 얘기할 순 없다. 다른 사람들 얘기가 많이 나와야 하기 때문"이라고 설명했다.영상에서 서인영은 "체크인 하고 있으라고 하고 너 빨리 나와. XX, 나 대폭발하기 전에"라고 말한다. 이에 대해 서인영은 "솔직히 말하면 공황장애와 우울증 약 먹고 몇 년 쉰 거다"라고 설명하며 "제가 저렇게 욕한 건 잘못했다"고 인정했다. 이어 "이때가 제가 열 몇 시간을 땅바닥에서 잠자고 일어난 뒤다. (숙소에) 사람들이 엄청 많다. 제작진은 돈을 줄여야 하지 않나. 그건 이해한다. 어쨌든 저는 일하러 갔으니까 그걸 지켜야 하지 않나. 하지만 저도 예민해졌지 않겠나. 그러고 난 뒤에 넘어왔는데 거기서 또 9시간을 기다려야 하는 상황이었다. 미쳐 버릴 것 같았다"라고 털어놓았다.욕설을 한 상대는 프로그램 작가가 아닌 자신의 매니저라고. 서인영은 "(작가는) 진짜 아니다"고 강조했다.당시 제작진은 '서인영 갑질 리스트'를 폭로하면서 서인영은 논란에 휩싸이기도 했다. 해당 내용에는 서인영이 비즈니스가 아닌 일등석으로 해달라고 떼썼고, 스태프들과 똑같은 호텔을 써야 하는 상황에서 '이런 거지 같은 호텔에선 못 잔다'고 했다는 등의 내용이 담겼다.서인영은 "열 몇 가지가 있었는데 다 사실 아니다. 저는 그렇게 역겨운 사람 아니다"라고 선을 그었다. 이어 "사람들은 그렇게 생각할 수도 있을 것 같다. 서인형 성격이면 '지가 잘못한 게 없었으면 나와서 욕한 건 죄송하다고 말할 텐데 왜 숨었지? 뒤가 구린 게 있나 보다' 이런 말도 있었다"라고 억울함을 호소했다. 그러면서 "그때는 회사에서 가만히 있어라고 해서 무대응하라고 했지만, 지금은 돌아간다면 저는 끝까지 싸울 거다"라고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr