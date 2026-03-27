사진=코미디언 이은지 SNS

사진=코미디언 이은지 SNS

사진=코미디언 이은지 SNS

개그우먼 이은지가 체중 감량 후 제작한 새로운 프로필 사진을 공개했다.이은지는 지난 26일 개인 SNS에 "마지막 사진을 배경으로 해놓으면 좋은 일 생길 거예요"라는 글과 사진 여러 장을 올렸다.공개된 사진에는 이은지가 새롭게 찍은 것을 보이는 프로필이 담겼다. 이은지는 단발 스타일로 머리 모양을 바꾸고 흰색 셔츠를 착용해 기존과는 다른 분위기를 나타냈다.추가로 공개된 사진에는 '깜찍 버전'이라는 설명이 붙었다. 이은지는 흰색 치마와 빨간색 스트라이프 니트를 입고 포즈를 취했다.이은지는 앞서 러닝을 통해 10kg을 감량했다고 밝힌 바 있다. 그래서인지 이날 사진 속 이은지는 이전보다 줄어든 체구와 얼굴 선을 보였다.한편, 이은지는 '지구오락실', '극한84' 등 예능 프로그램에서 활동했다. 현재 KBS 쿨FM '이은지의 가요광장'을 진행 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr