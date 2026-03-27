강호동이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

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방송인 강호동이 13년 만에 단독 진행을 맡은 예능 '강호동네서점'이 저조한 성적을 보이고 있다.쿠팡플레이 예능 '강호동네서점'은 세상에서 가장 귀여운 동네 '강호동'이라는 공간적 설정과 수천 년 동안 인간들과 함께 살아온 '호크라테스'라는 세계관이 더해진 토크쇼다. '강호동네서점'은 현재 3월 3주차 펀덱스 화제성 순위에 프로그램·출연자 부문 모두 이름을 올리지 못했고, 쿠팡플레이 내 인기 콘텐츠 상위권 진입에도 실패하며 아쉬운 성적을 거두고 있다.다만 호평을 받는 지점들도 있다. '강호동네서점'에서는 강호동이 책방 사장 호크라테스로 변신한다. 서점에 방문한 손님들은 종종 "제가 아는 분이랑 많이 닮은 것 같아요"라고 유쾌한 반응을 보이고 있으며, 이를 능청스럽게 받아 치는 호크라테스의 모습은 '강호동네서점'의 소소한 웃음 포인트로 자리매김하고 있다.강호동은 매주 다양한 게스트들과 삶에 대한 진솔한 대화를 나누고 있다. 강호동은 서점이라는 공간에서 책을 매개로 이야기를 풀어가는데, 그만의 포근하고 편안한 진행은 낯선 공간에 도착한 손님들의 긴장을 자연스럽게 풀어준다. 때로는 에너지 넘치는 진행 스킬로 대화를 주도 하고, 때로는 손님의 인생철학을 경청하며 다채로운 흐름을 이끌어 낸다.앞서 출연했던 손님인 배우 하정우, 이선빈과는 심도 깊은 인생 이야기를 나누었으며, 격투기 선수 출신 방송인 김동현이 손님으로 등장했을 때는 운동선수라는 공통점을 통해 공감대를 형성하며 더욱 풍성한 이야기를 나누었다.'강호동네서점'은 매주 금요일 오후 4시 쿠팡플레이에서 공개되며, 오늘 27일 공개되는 4화에서는 옥동식 셰프가 게스트로 출연한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr