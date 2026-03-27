사진=솔지 SNS

사진=솔지 SNS

그룹 EXID 멤버 솔지가 화려한 드레스 자태를 공유했다.솔지는 지난 26일 자신의 인스타그램에 "처음부터 끝까지 든든히 함께 해줘서 너무 고마웠던 우리팀❤️"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 솔지가 여러 벌의 드레스를 착용한 채 미모를 뽐내고 있는 모습. 솔지는 "다들 헤메스 너무 예쁘다며..🤭 사랑해요 고마워요!!🫶🏻"라며 자신을 이처럼 완성해준 스탭들에게 감사 인사를 잊지 않았다.앞서 솔지는 최근 종영한 MBN '현역가왕'에서 7위에 안착해 트로트 가수로서의 실력도 인정받았다.한편 솔지와 같은 그룹 멤버인 하니는 정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅과 2024년 9월 결혼 예정이었으나, 양재웅이 원장으로 있는 병원에서 환자가 사망한 시기에 두 사람이 결혼을 발표했다는 사실이 알려지면서 결혼이 잠정 연기된 상태다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr