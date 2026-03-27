사진=텐아시아DB

가수 태민이 소속사를 옮기고 처음 음원을 세상에 공개한다.태민은 27일 첫 영어 디지털 싱글 'Long Way Home'을 발매한다.최근 갤럭시코퍼레이션으로 소속사를 옮긴 태민은 오는 4월 11일과 18일 미국 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌' 무대에 설 예정이다. 국내 남성 솔로 가수가 이 축제에 출연하는 것은 이번이 처음이다. 태민은 축제 출연에 앞서 영어 싱글을 발표하고 글로벌 시장 활동을 시작한다.신곡 'Long Way Home'은 팝 R&B 발라드 장르다. 사라져가는 순간을 붙잡으려는 마음을 가사에 담았다. 이번 곡 작업에는 타일라(Tyla), 리사(LISA), 어셔(Usher), 이매진 드래곤스(Imagine Dragons) 등과 협업한 프로듀서 및 송라이터들이 참여했다.태민은 'Long Way Home'을 시작으로 후속 싱글을 차례로 공개할 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr