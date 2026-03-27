사진=서인영 SNS

사진=서인영 SNS

사진=서인영 SNS

가수 서인영이 여전한 예능감을 뽐냈다.서인영은 지난 26일 자신의 인스타그램에 "개과천선 서인영"이라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 서인영이 하얀 소복을 입은 채 바닥에 깔린 멍석 위에서 댕기머리 가발을 착용하고 사약을 들이키는 장면을 연출하고 있는 모습. 지나치게 긴 손톱이 눈길을 끌었으며, 그릇을 머리 위로 들 때 타투가 보였다.한편 서인영은 최근 유튜브 채널을 개설했다. 계기에 대해 그는 "복귀를 뭘로 할까 고민하다 솔직한 게 내 장점이라고 생각해 시작하게 됐다"고 밝혔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr