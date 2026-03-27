결국 시청률 한 자릿수 찍었다…18.1%→5.5% 급락, "설 수 있는 무대 없어져" ('미스트롯4')[종합]

사진제공=TV조선

'미스트롯4' 스핀오프 예능 '미스트롯4 갈라쇼’에서 진(眞) 이소나가 눈물을 흘렸다.지난 26일 방송된 TV CHOSUN ‘미스트롯4 갈라쇼’는 전국 기준 시청률 5.5%를 기록하며 지난주에 비해 1.4% 포인트 하락했다. 이는 '미스트롯4' 최고 시청률인 18.1%에 비하면 3분의 1토막도 안 되는 수치다.이날 방송에서는 최초 공개되는 TOP5 버전의 ‘홀려라’를 시작으로 못다 부른 인생곡 등 개인 무대, 단체 무대 등 TOP5(眞이소나, 善허찬미, 美홍성윤, 길려원, 윤태화)의 만개한 매력이 가득 담긴 무대들이 펼쳐졌다. 여기에 김용빈, 손빈아, 천록담, 추혁진 등 ‘미스터트롯3’ TOP7과 트롯 여왕 김용임이 출격해 TOP5와 컬래버 무대를 선보였다.이날 최초 공개된 TOP5 버전의 ‘홀려라’가 폭발적 반응을 이끌었다. ‘홀려라’는 ‘미스트롯4’ TOP5에게 주어진 특전으로 마스터 장윤정(장공장장)이 직접 작사, 작곡한 곡이다. TOP5는 5인5색 음색으로 노래하면서도 딱딱 맞는 안무를 선보이며 시선을 사로잡았다. 오프닝부터 화끈한 TOP5의 ‘홀려라’ 무대에 관객들은 뜨겁게 열광했다.TOP5의 못다 부른 인생곡 무대도 인상적이었다. 이소나는 간절한 마음을 가득 담아 ‘목포의 눈물’을 불러 ‘眞의 품격’을 입증했다. 갈고 닦아온 정통의 한을 ‘울엄마’로 담아낸 허찬미, 무대 중 눈물까지 보이며 몰입한 감성 거인 홍성윤의 ‘돌릴 수 없는 세월’, 새로운 꺾기 여신의 탄생을 알린 길려원의 ‘우리 어머니’, 마음을 적신 윤태화의 ‘소쩍새 우는 사연’까지 감동으로 꽉 채워진 무대들이었다. 또 TOP5는 경연 당시 큰 화제를 모은 각자의 결승곡도 다시 한번 선보여 뭉클함을 안겼다.‘미스터트롯3’ TOP7이 ‘미스트롯4’ TOP5의 트롯 꽃길을 응원하기 위해 출격했다. 眞김용빈은 善허찬미와 ‘당신이 좋아’를 찰떡 같은 케미로 소화했다. 善손빈아는 眞이소나와는 ‘수선화’를, 美홍성윤과는 ‘그녀의 웃음소리뿐’을 함께 부르며 가창력의 진수를 보여줬다. 美천록담은 윤태화와 ‘빈잔’을 짙은 감성으로 소화했다. 추혁진과 善허찬미의 ‘너였어’ 무대는 ‘퍼포먼스 장인’의 만남이었다.반가운 얼굴들도 있었다. ‘미스트롯4’의 영원한 맏언니 적우가 동생들을 위해 나선 것. 적우는 폭발적인 무대와 함께 “내게도 트롯 DNA가 있다”라는 말을 해 모두를 놀라게 했다. 트롯 여왕 김용임과 길려원의 폭발적인 성량이 돋보인 ‘천둥소리’ 무대도 현장을 발칵 뒤집었다. 무엇보다 딸을 위해 ‘미스트롯4’ OB부로 참가했던 김금희가 등장, 善이 된 딸 허찬미와 함께 부른 ‘사랑은 영원히’는 이 세상 많은 엄마와 딸들의 마음을 적셨다.제작진이 TOP5를 위해 준비한 깜짝 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 짧게는 4개월, 길게는 지난해 여름부터 이어진 TOP5의 경연 과정이 담겨 있었다. 아무것도 몰랐던 TOP5는 영상 속 자신들의 모습을 보며 뜨거운 눈물을 흘렸다. 이소나는 ‘미스트롯4’에 대해 “점점 설 수 있는 무대가 없어져서 가수로서 이름을 알리고자 나온 간절한 프로그램이다. 그런데 많은 분들께서 응원과 격려를 보내주셔서 오히려 제가 마음의 치유를 받았다. 다시 한번 정말 감사드립니다”라고 진심을 다해 말했다. 이어 TOP5는 ‘친구여’와 ‘날 버린 남자’ 단체 무대로 ‘미스트롯4 갈라쇼’의 피날레를 장식했다.오는 4월 2일 오후 10시에는 ‘미스트롯4 토크콘서트’가 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr