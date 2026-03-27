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그룹 비투비의 멤버 육성재가 '전현무계획3'에서 "데뷔 초, 연상 걸그룹 선배들에게 연락이 왔다"고 폭로해 이목을 집중시킨다.27일 방송되는 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 24회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 비투비 서은광-육성재와 함께 누룽지 백숙 메뉴를 최초로 개발한 용인 맛집을 찾는 현장이 공개된다.이날 용인에서 뭉친 네 사람은 용인 토박이인 서은광이 추천한 누룽지 백숙 맛집으로 향한다. 서은광은 "할머니 생신 때마다 가는 가족 맛집"이라고 소개하고, 식당 앞에 도착하자 육성재는 "여기 형이랑 비투비 멤버들과 왔던 곳이네"라며 반가워한다. 잠시 후 이들 앞에 푹 고은 누룽지 이불을 덮은 죽이 등장하고 전현무는 뜨끈한 국물을 맛본 뒤 "최근 먹은 것 중 제일 충격적"이라고 말한다. 육성재 역시 "누룽지가 진짜 꾸덕꾸덕하다"고 감탄한다.먹방을 이어가던 중 전현무는 서은광, 육성재에게 "아이돌 활동 시절, 여자 연예인들에게 DM(다이렉트 메시지)을 받은 적이 있는지?"라고 돌발 질문한다. 육성재는 잠시 뜸을 들이더니 "데뷔 초, 연상 걸그룹 선배들에게 연락이 왔다. '이런 (대단한) 사람이 날 좋아한다고?' 싶었던 적도 있다"고 답해 모두의 귀를 쫑긋 세운다.'전현무계획' 24회는 이날 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr