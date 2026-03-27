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영화 '왕과 사는 남자'에서 단종 역을 맡아 큰 사랑을 받았던 가수 겸 배우 박지훈이 새 앨범 발매를 앞두고 일정을 공개했다.박지훈은 27일 0시 소속사 YY엔터테인먼트 공식 SNS를 통해 첫 번째 싱글 앨범 'RE:FLECT'(리플렉트)의 스케줄러 이미지를 게시했다.공개된 이미지에는 종이 질감의 배경 위로 활시위를 당기는 천사 일러스트가 담겼다. 거친 질감과 타이포그래피를 조합해 이번 신보의 분위기를 표현했다.스케줄러에 따르면, 박지훈은 오는 30일 첫 번째 콘셉트 포토를 시작으로 홍보 콘텐츠를 순차적으로 내놓는다. 네 가지 버전의 콘셉트 포토를 포함해 트랙리스트, 뮤직비디오 티저, 하이라이트 메들리 등이 예정됐다.'RE:FLECT'는 지난 시간과 그 속의 감정들을 마주하며 현재의 자신을 비추어보는 과정을 다룬다. 2023년 4월 발매한 'Blank or Black'(블랭크 오어 블랙) 이후 3년 만에 선보이는 신보다.한편, 박지훈의 첫 번째 싱글 앨범 'RE:FLECT'는 4월 29일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr