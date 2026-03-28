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방송인 이휘재가 KBS2 '불후의 명곡'을 통해 4년 만에 방송에 복귀한다.28일 방송되는 '불후의 명곡' 749회는 '불후의 명곡-2026 연예계 가왕전'으로 꾸며진다. 이번 특집에서는 앨범 또는 음원을 정식 발매한 연예계 만능 엔터테이너들이 총출동해 연예계 가왕전다운 스케일을 자랑한다. 그 주인공으로 김신영&천단비, 랄랄, 문세윤, 개그콘서트 '챗플릭스' 팀, 박준형, 송일국&오만석 뮤지컬 '헤이그' 팀, 이찬석, 이휘재, 조혜련, 홍석천 등 희극인부터 배우, 크리에이터까지 총망라한 총 10팀이 출격한다.이날 토크대기실은 연예계 만능 엔터테이너들이 한자리에 모두 모인 만큼, 오프닝부터 남달랐다고. 이찬원은 각종 유행어와 춤으로 자기 소개에 나선 출연진들의 면면에 감탄을 쏟아내고, 개그콘서트 '챗플릭스' 팀의 박성광은 "파란을 일으킬 것입니다"라며 패기 넘치는 출사표를 던진다. 이에 박준형은 "저는 오늘 비밀병기가 있다. 쉽게 지지는 않을 것"이라고 자신감 있는 모습을 보인다.라인업만큼이나 다채로운 선곡 리스트가 흥미를 더한다. 먼저 김신영&천단비가 서울패밀리의 '이제는'을, 랄랄이 심규선의 '아라리'를, 문세윤이 김동률의 'Replay'를, 개그콘서트 챗플릭스팀이 코요태의 '우리의 꿈'을, 박준형이 김상배의 '안돼요 안돼'를 선곡해 눈과 귀를 사로잡는 풍성한 볼거리를 선사한다.또한, 송일국&오만석 뮤지컬 '헤이그' 팀이 조용필의 '꿈'을, 이찬석이 우연이의 '우연히'를, 이휘재가 최호섭의 '세월이 가면'을, 조혜련이 임희숙의 '내 하나의 사람은 가고'를, 홍석천이 에일리의 '보여줄게'를 선곡해 색다른 매력의 무대를 선보일 예정이다.'불후의 명곡-2026 연예계 가왕전'은 이날 오후 6시 5분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr