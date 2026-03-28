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배우 겸 가수 이준호가 '2028 세계디자인수도 부산' 홍보대사로 위촉됐다. 앞서 이준호는 지난해 11월 종영한 tvN 드라마 '태풍상사'에서 배우 김민하와 핑크빛 호흡을 맞췄다.27일 이준호는 부산 해운대구 누리마루 에이펙(APEC) 하우스에서 개최되는 '2028 세계디자인수도(WDC) 부산' 홍보대사 위촉식에 참석한다.이번 홍보대사 위촉은 대중성과 글로벌 인지도를 갖춘 인물을 통해 '2028 세계디자인수도 부산'의 비전을 국내외에 효과적으로 알리기 위해 추진됐다. 음악과 연기, 그리고 다채로운 글로벌 활동을 통해 K-콘텐츠를 전 세계에 알리고 있는 이준호의 행보가 '2028 세계디자인수도 부산'의 가치와 맞닿아 더욱 효과적인 시너지를 발휘할 것으로 기대된다.또한 이준호는 월드비전 홍보대사 등 사회공헌 활동을 통해 포용과 나눔의 가치를 꾸준히 실천해 오기도 했다. 이처럼 다방면으로 '2028 세계디자인수도 부산'의 방향성과 부합하는 이준호는 공식 행사 참여를 비롯해 다양한 홍보 활동에 나서며 인지도와 공감도를 높이기 위해 활약을 펼칠 계획이다.홍보대사로 위촉된 이준호는 "저는 연기를 하면서 늘 '캐릭터를 어떻게 디자인할 것인가'를 고민한다. 디자인은 우리가 살아가는 방식과 도시의 이야기를 만들어가는 과정이라고 생각한다"며 "'2028 세계디자인수도 부산' 홍보대사로 함께하게 되어 매우 뜻깊다. 도시의 매력과 디자인 가능성을 더 많은 분들께 알릴 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 전했다.다양한 분야에서 국내외를 넘나드는 활약을 펼치고 있는 이준호가 글로벌 디자인 도시로 도약을 알릴 부산과 만나 어떤 행보를 보여줄지 귀추가 주목된다.한편, 이준호는 계속해서 활발한 활동을 이어갈 계획이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr