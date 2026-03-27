사진=그룹 블랙핑크 리사 SNS

사진=그룹 블랙핑크 리사 SNS

가 발리에서 보낸 일상을 공유한 가운데, 놀라운 비키니 몸매를 자랑해 시선을 사로잡았다.리사는 지난 26일 개인 SNS 계정에 "Go Bali?"(고 발리)라는 문구와 함께 사진 여러 장을 게시했다.이날 공개된 사진 속 리사는 비키니를 입고 야외에서 포즈를 취하는 모습이다. 물구나무를 서는 동작을 하는 장면도 담겨 얇은 몸선과 대비되는 강한 코어를 자랑하기도 했다.공개된 다른 사진에서는 가죽 바지와 시스루 상의를 착용한 모습이 포착됐다. 허리라인이 돋보이는 옷으로 보는 이들의 감탄을 자아냈다.리사가 속한 그룹 블랙핑크는 지난달 세 번째 미니앨범 'DEADLINE'(데드라인)을 발매했다이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr