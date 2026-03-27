사진제공=매니지먼트mmm

사진제공=매니지먼트mmm

'신이랑 법률사무소'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.



정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

배우 이솜이 '신이랑 법률사무소'에서 친언니를 사고로 잃은 한나현 역을 맡아 열연하고 있다.27일 이솜의 소속사 매니지먼트mmm 측은 SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'에서 변호사 한나현 역을 맡은 이솜의 벚꽃 엔딩 비하인드를 공개했다.공개된 사진 속 이솜은 사랑스러운 미소를 짓고 있다. 분위기를 끌어 올리는 그의 밝은 웃음은 승소밖에 모르는 냉혈인 한나현과는 상반되는 매력을 보여준다. 반면 촬영이 시작되자 단번에 얼굴을 갈아 끼웠다. 해당 신은 갑자기 도로로 뛰어든 신이랑(유연석 분)이 버스에 치일 위기에 놓이자, 과거 언니의 교통사고가 겹쳐 보인 한나현이 한순간 얼어붙은 장면.이솜은 트라우마에 사로잡힌 한나현의 불안정한 심리 상태를 흔들리는 눈빛과 넋이 나간 표정으로 담아냈다. 한편 이번 주 방송에서는 한나현과 신이랑이 또 한 번 같은 사건으로 얽히게 될 것이 예고됐다. 벚꽃이 흩날리는 허공에서 시선을 맞추며 미묘한 분위기를 형성했지만, 신이랑의 '귀신' 고백에 등을 돌린 한나현이기에 두 사람이 이번엔 어떠한 기류 변화를 보일지 관심이 쏠린다.