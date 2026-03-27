사진=서인영 유튜브 캡처

사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 결혼과 이혼 당시 심경을 직접 밝히며, 주변 사람들은 다 예상했던 이혼을 자신만 몰랐다고 털어놨다.서인영은 26일 자신의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 개설하며 첫 게시물로 '10년 만에 복귀한 서인영 악플 읽기(진실과 거짓, 근황'이라는 영상을 올렸다.서인영은 자신과 관련된 민감한 이슈들에 대해 직접 이야기했다. 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했지만 다음해 이혼했다.서인영은 "활동도 하기 싫었고 도망가고 싶었다. 이 일을 하지 않고 평범하게 살 수 있을까"라고 결혼 당시 심경을 고백했다. 제작진이 "은퇴를 생각했던 거냐"고 하자 서인영은 "네"라면서" 완전히 은퇴한다는 건 닭살 돋지 않나. 나한테 관심 없을 수도 있는데. 그냥 조용히 사라지고 싶었다"라고 털어놨다.콘텐츠 회의 당시 서인영은 제작진에게 "다른 건 다 솔직할 수 있는데 결혼과 이혼은 아직 쿨하지 못할 수도 있다"고 얘기했다고. 이에 대해 서인영은 "상대방이 또 있지 않나. 민감한 문제다. 그 사람의 의견을 모르니까 내 입장에서만 얘기할 수 있잖나. 그래서 좀 조심스럽다"고 말했다.이어 "저는 그걸로 또한 배운 것 같다. 인생을 배운 것 같다"고 전했다. 또한 "결론은 결혼해서 조용히, 아무것도 안 하는 결혼 생활은 나와 맞지 않았다. 난 나와서 활동을 해야 되겠더라. 어렸을 때부터 사람들과 소통해가는 삶을 살아왔기 때문에"라고 강조했다.제작진은 "또 다른 느낀 점은 없냐"고 질문했다. 서인영은 "처음에 나를 그렇게 좋아해 준 그 모습이 계속 갈 거라고는 생각하지 말자는 것"이라고 답했다. 이에 제작진은 "연애 다 똑같다"며 웃었다. 하지만 서인영은 "변할 수는 있는데 너무 빠르게 바뀌면 내가 준비할 시간이 없잖나"라고 호소했다.'스태프한테 하던 짓 남편한테도 했겠지. 일반인이 감당할 수 있는 성격이 아니다'라는 댓글에 서인영은 "남편한테 하듯이 작가님한테 그렇게 했으며 작가님은 나와 결혼했다. 진짜 그렇게 (최선을 다)할 수가 없다"고 해명했다.'예상했던 거 아님? 생각보다 오래 살았네'라는 댓글에 서인영은 "그것 맞다"고 인정했다. 그는 "결혼식 할 때 사람들은 알았다더라. '저 이혼했다'고 했더니 '어머, 인영 씨. 인영 씨만 몰랐다. 결혼식할 때 사람들은 다 이혼할 줄 알았다"며 자폭했다.'여자 서인영은 다시 사랑을 꿈꾸냐'는 질문에 서인영은 "그렇다. 꿈꾼다. 항상 저는 남자친구가 빈 적이 없다. 저는 사랑이 없으면 못 산다"고 답했다. 그러면서도 "그게 마음처럼 잘 안 된다. 저는 제 남자한테 잘 하려고 노력한다. 그런데 연애하는 게 그 무엇보다 힘들다. 셀 수 없을 만큼 연애를 많이 했는데"라면서 고개를 절레절레 흔들었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr