사진=Mnet '쇼미더머니12' 영상 캡처

사진=Mnet '쇼미더머니12' 영상 캡처

Mnet '쇼미더머니12'의 파이널 진출자가 김하온, 트레이비, 나우아임영, 메이슨홈, 밀리로 결정됐다.26일 방송된 '쇼미더머니12'에서는 세미파이널을 통해 파이널 진출자 TOP5가 결정되는 모습이 그려졌다.세미파이널에서는 TOP9 권오선, 김하온, 나우아임영, 라프산두, 메이슨홈, 밀리, 정준혁, 제네 더 질라, 트레이비가 5장의 파이널 티켓을 두고 대결했다.김하온은 세미파이널에서 투표 1위로 결승행을 확정했다. 또한 트레이비는 2위, 나우아임영은 3위, 메이슨홈은 4위, 밀리는 5위로 결승에 진출했다.김하온은 "나에게 평생의 놀이라는 마음으로 임하고 준비했다"며 26살의 자신을 보여주는 무대를 선보였다. 트레이비는 강렬함과 귀여움을 오가는 무대로 관객들의 호응을 이끌어냈다.나우아임영은 'Animal'을 불렀다. 이센스가 피처링으로 무대 분위기를 더욱 끌어올렸다. 메이슨홈은 이발기 퍼포먼스로 관객들의 시선을 사로잡았다. 밀리는 "재즈, 힙합, 브로드웨이. 뮤지컬 바이브가 느껴질 것"이라며 재즈를 콘셉트로 한 'NEVER' 무대를 선보였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr