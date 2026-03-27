사진=배우 설현 SNS

사진=배우 설현 SNS

배우 설현이 여행 중 촬영한 사진 한 장으로 온라인상에서 관심을 모았다.설현은 지난 26일 자신의 개인 SNS 계정을 통해 뉴질랜드에서 야외 스파를 즐기는 근황을 게시했다. 공개된 사진에는 분홍색 니트와 선글라스를 착용한 모습과 화장기 없는 상태로 휴식을 취하는 장면이 담겼다. 과거 '골반 여신'으로 불리던 화려한 외모의 그가 가벼운 차림으로 수수한 모습을 하고 있어 시선을 사로잡는다.함께 올라온 사진 중에선 물놀이 도중 찍은 발 사진이 화제가 됐다. 해당 사진 속 두 발의 엄지발가락 위치가 모두 오른쪽을 향하고 있어 의구심을 샀다. 이를 본 팬들은 "발가락이 귀엽다"라는 반응을 보이는 한편, 제3자의 발이 함께 찍힌 것이 아니냐며 누구냐는 반응이 나왔다.한편, 설현은 2022년 ENA 드라마 '아무것도 하고 싶지 않아'에서 이여름 역을 연기했다. 2024년에는 디즈니+ 드라마 '조명가게'에 출연하며 연기 활동을 지속했다. 현재 설현은 올하반기 공개 예정인 넷플릭스 오리지널 시리즈 '천천히 강렬하게'를 통해 복귀를 앞두고 있다. 해당 작품에서 배우 송혜교, 공유 등과 함께 출연한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr