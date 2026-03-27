사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

SBS PLUS·ENA '나는솔로' 30기에 출연한 영수와 옥순이 현실커플을 고백하자마자 '럽스타그램'을 시작했다.최근 30기 영수는 자신의 인스타그램에 하트 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 영수는 옥순과 함께한 모습이다. 영수는 밝은 베이지 톤 배경 앞에서 옥순과 나란히 서서 얼굴을 가까이 맞댄 채 카메라를 바라보고 있고 옥순은 옆에서 미소를 지으며 기대듯 포즈를 취해 두 사람의 친밀한 분위기가 자연스럽게 드러난다. 또 영수는 옥순과 함께 다양한 포즈로 촬영한 네 컷 사진에서 브이 포즈를 하거나 장난스럽게 손을 올린 모습으로 시선을 끌고 있다.또 다른 사진에서는 영수와 옥순이 얼굴을 가까이 맞댄 채 환하게 웃거나 볼에 입을 맞추는 모습이 담겨 있어 한층 더 다정한 분위기가 이어지며 자연스러운 스킨십이 눈길을 끈다. 이어 손에 들고 있는 사진 인화 컷에서는 두 사람이 촬영한 다양한 포즈가 그대로 담겨 있어 촬영 현장의 분위기를 짐작하게 한다.또 영수는 촬영 장비 화면 속 모습으로도 공개된 사진에서 옥순과 나란히 앉아 웃고 있으며 밝은 조명 아래 편안한 표정으로 대화를 나누는 듯한 분위기가 자연스럽게 이어진다.이를 본 팬들은 "너무 설렛어요", "늘 응원합니다", "너무 보기 좋습니다", "이쁜사랑하세욤", "인연 잘 이여가시길 응원하겠습니다", "지금은 영수님이 옥순님을 더 좋아하는거 같아서 더 보기 좋은거 같아요" 등의 댓글을 달았다.앞서 '나는솔로' 30기 최종화가 끝나고 유튜브 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송에서 영수는 "최종 커플이 되고 현커가 돼서 2주 만에 고백해서 만나고 있다"라며 옥순의 손을 잡았다. 옥순은 영수를 향해 "진짜 솔로나라 나오니 되게 적극적이더라"며 사생활도 깨끗하고 믿음이 가고 나쁜 남자같이 생겼지만 자상한 남자친구"라며 애정을 드러냈다. 두 사람은 1992년생으로 동갑이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr