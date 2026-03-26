사진 = 'SBS PLUS' 유튜브 채널 캡처

사진 = 'SBS PLUS' 유튜브 채널 캡처

연애 예능 프로그램 '나는솔로' 30기를 통해 최종 선택을 넘어 실제 연인으로 발전한 영수와 옥순이 방송 속 과거의 행보를 함께 되짚으며 현실 커플만이 보여줄 수 있는 가감 없는 애정과 서늘한 질투의 경계를 오가는 드라마틱한 순간을 연출했다.SBS Plus 스플스에서 운영하는 유튜브 채널 'SBS Plus 스플스'에서는 '피 터지게 싸워볼게요^^ 테토옥순과 에겐남'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 30기 출연자 옥순, 영수, 상철, 영식이 한자리에 모여 본인들의 방송 분량을 시청하며 실시간 리액션을 선보였다.영수와 옥순은 녹화 내내 서로의 손을 굳게 맞잡은 채 다정한 분위기를 자아냈으나 정작 화면 속에서 과거 영수가 다른 여성 출연자인 영자와 묘한 기류를 형성하는 장면이 송출되자 스튜디오의 공기는 순식간에 얼어붙었다.옥순은 영수가 영자에게 밀착하며 다가가는 모습을 지켜보다가 "함께 볼 이유가 전혀 없는 장면"이라며 날 선 질투를 숨기지 않았고 특히 두 사람의 단란한 대화가 이어지자 영수를 향해 "오늘 저녁은 따로 가라, 귀가는 혼자 하시라"며 엄포를 놓아 현장을 웃음바다로 만들었다.당혹감을 감추지 못한 영수는 옥순의 손을 더욱 꽉 쥐며 당시 영자에 대한 마음을 정리하던 중이었을 뿐 아무런 감정이 없었다고 다급히 해명하며 진땀을 뺐다.그러나 옥순은 영수의 해명에도 불구하고 "부천에서 집까지 걸어오라"는 농담 섞인 단호함을 유지하며 현실 커플 특유의 매콤달콤한 대치 상황을 이어갔다.이러한 두 사람의 애정 행각을 곁에서 지켜보던 영식은 부러움을 담아 상철에게 "우리도 팔짱을 끼자"고 제안했으나 상철이 이를 단칼에 거절하는 극명한 온도 차를 보여 시청자들에게 큰 웃음을 선사했다.또한 영수가 과거 이른바 '고독 정식'으로 불리는 짜장면 대신 짬뽕을 주문했다가 제작진에게 제지당했던 이색적인 비화도 재조명되었다.출연진은 영수가 주문한 짬뽕을 제작진이 규칙에 따라 회수해 가던 장면을 함께 시청했고, 영식은 당시 영수의 심경이 어떠했는지 질문을 던졌다.이에 영수는 솔직하게 당시 제작진의 처사에 정말 화가 치밀었음을 고백하며 인간적인 면모를 드러냈다. 옥순은 분노가 서린 영수의 당시 눈빛을 언급하며 영수를 놀렸고 영식 역시 그릇을 집어 던질 것만 같았던 영수의 험악했던 기세를 거들며 유쾌한 분위기를 이어갔다.방송 초기 형성되었던 우여곡절과 엇갈린 선택의 순간들을 극복하고 현실에서 사랑의 결실을 본 영수와 옥순은 이번 리뷰 영상을 통해 단순한 출연진 이상의 깊은 신뢰와 애정을 입증했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr