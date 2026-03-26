“너무 억울해” 홍진경 딸 라엘, 보정 논란에 끝내 오열…틱톡 삭제 ('찐천재')

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘공부왕 찐천재 홍진경’

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방송인 홍진경의 딸 라엘 양이 ‘보정 논란’ 이후 쏟아진 악플에 대해 결국 눈물을 보였다.26일 ‘공부왕 찐천재 홍진경’ 채널에는 “틱톡 삭제하고 잠적한 홍진경 딸 라엘이 '보정 논란' 최초 해명”이라는 영상이 게재됐다.영상 속에는 라엘 양이 직접 등장해 당시 상황을 털어놓는 모습이 담겼다. 다만 그는 카메라를 등진 채 모습을 드러내며 “앞모습은 공개하고 싶지 않다. 대학교 갈 때쯤 공개하겠다”고 선을 그었다.라엘 양은 “이렇게까지 일이 커질 줄 몰랐다”며 보정 논란을 언급했다. 이어 “너무 억울했다. 악플이 정말 많이 달렸다”고 말하며 감정을 추스르지 못하고 눈물을 흘렸다.특히 그는 “틱톡에는 원래 필터가 있는 건데, 제가 따로 보정을 한 건 아니다”라며 성형설로까지 번진 상황에 대해 직접 해명했다. 그러면서 “보정은 다들 하는 거 아니냐”고 반문하기도 했다.논란 이후 변화도 있었다. 라엘 양은 결국 틱톡 계정을 삭제했다고 밝혔다. 그는 “솔직히 올리면 사람들이 조금은 눈감아줬으면 좋겠다”며 SNS 활동에 대한 부담감을 털어놨다. 이를 지켜보던 홍진경은 “평범하게 살 수 없게 된 것 같아 미안하다”고 말하며 안타까운 마음을 드러냈다.앞서 라엘 양은 SNS를 통해 공개된 모습이 과거와 다르다는 이유로 ‘보정 논란’과 함께 성형 의혹까지 불거지며 큰 화제를 모은 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr