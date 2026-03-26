최여진 / 사진 = 최여진 유튜브 채널

배우 최여진이 카라반에서 보내는 신혼생활을 공개해 눈길을 끌었다.26일 유튜브 채널 '여진이네'에는 '가평 생활 A to Z, 여진이네가 일상을 보내는 방법'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 최여진은 "아직도 카라반이다. 집에 못 들어가고 있다"고 말문을 열었다.그는 "(비 때문에 집 공사가 계속 지연돼서) 겨울을 카라반에서 지냈다"고 털어놨다. 이어 최여진은 "물론 약간의 불편함은 있다. 머리가 천장에 닿고, 신발 신고 화장실을 가야 한다"며 불편함을 토로했다. 그러나 이내 "카라반 덕분에 텐트에서 안 살고 따뜻하게 지냈다. 사실 이렇게 사는 것도 너무 재밌다. 나중에 아쉬울 것 같다"고 덧붙였다.앞서 전원주택에서 신혼생활을 즐기기로 한 최여진은 "모든 사람들의 로망은 파란 잔디지 않냐. (그런데 직접) 해봐야 한다"며 "잔디 깎는 것도 일이고 거기에 모기며 벌레까지 있다. 전원주택 절대 살면 안 된다"고 충고해 웃음을 안겼다.한편, 최여진은 지난해 6월 7살 연상의 돌싱남이자 스포츠 사업가와 결혼했다. 두 사람은 SBS 예능 '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'에 동반 출연해 결혼을 둘러싼 불륜설, 사이비 교주설 등 여러 의혹에 휩싸였지만 적극 반박했다. 당시 최여진은 서울의 한강뷰 아파트를 떠나 가평의 텐트 신혼집으로 이사한 사연을 공개해 놀라움을 샀다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr