이미지 크게보기 사진 = 30기 영식 SNS

이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA 예능 ‘나는 SOLO’ / 촌장엔터테인먼트TV

이미지 크게보기 사진 = 30기 상철 SNS

‘나는 SOLO’ 30기 영철이 라이브 방송에 끝내 모습을 드러내지 않으며 여전히 풀리지 않은 상황에 관심이 쏠렸다. 함께 출연했던 상철은 현재까지 연락이 닿지 않는 상태라고 밝혔다.26일 유튜브 채널 ‘촌장엔터테인먼트TV’에는 SBS Plus·ENA 예능 ‘나는 SOLO’ 30기 출연진들이 모여 라이브 방송을 진행했다. 다수의 출연자가 참석해 근황을 전한 가운데, 앞서 논란의 중심에 섰던 영철은 끝내 모습을 드러내지 않았다.앞서 방송에서 영철은 통곡 중이던 상황에서 자신을 위로하던 상철에게 거친 반응을 보이며 화제를 모은 바 있다. 이후 두 사람의 관계가 어떻게 이어졌는지에 대한 관심이 이어졌다.이날 상철은 “영철과는 아직 연락이 되지 않고 있다”며 “사과 역시 받지 못한 상태”라고 전했다. 이어 “시간이 지나면 사과를 받을 수도 있겠지만, 하지 않아도 괜찮다”고 덧붙였다.그러면서 당시 상황에 대해서는 “화가 났다기보다는 허탈함이 컸다”고 털어놓으며 담담한 반응을 보였다. 현재까지 두 사람의 관계는 뚜렷하게 정리되지 않은 상태로 남아 있는 모습이다.또한 상철이 26일 자신의 SNS에 게재한 나는 솔로' 30기 단체 사진에도 영철의 모습만 보이지 않았다. 이를 본 누리꾼들은 “영철 진짜 연락 두절인가?”, “사진도 같이 안 찍다니” 등의 걱정스러운 반응을 보이고 있다.한편 이날 라이브 방송에는 영철의 부재 속 30기 출연진들이 참석해 각자의 근황과 이후 이야기를 전해 화제를 모았다. 특히 현커(현실 커플)로 관심을 모은 30기 영수와 옥순, 영식과 영자의 결별, 새로운 연인에 대한 소식 등 방송 후에도 '나는 솔로' 30기 출연진들은 뜨거운 관심을 받고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr