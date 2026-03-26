이혜영 / 사진 = 이혜영 SNS

그룹 룰라 출신 이혜영이 반려견의 얼굴에 화장품을 발라 동물 학대 논란에 휩싸였다. 논란이 커지자 누리꾼들의 비판 댓글을 전부 삭제했다.25일 이혜영은 자신이 SNS에 별다른 문구 없이 영상 하나를 게재했다. 공개된 영상에는 눈과 입 주변에 화장품을 바른 그의 반려견의 모습이 담겨 충격을 안겼다.한 누리꾼은 해당 게시물 댓글에 "제가 사는 나라에서 저러고 영상을 올리면 동물 학대로 욕 먹는다"고 지적했다. 이어 온라인 상에서는 "때리고 밥 안 주는 것만이 학대가 아니다" 등 이혜영의 행동을 비판하는 반응이 이어졌다.수의학 전문가들은 사람용 화장품을 반려견 얼굴 특히 눈 주변에 직접 바를 경우, 이물질과 화학 성분에 민감한 반려견이 결막염 또는 각막궤양으로 이어질 수 있다고 설명한다. 이에 반려견의 왼쪽 눈에 마스카라를 칠한 이혜영의 행동은 더욱 큰 질타를 받고 있다.한편, 26일 오후 4시 기준 해당 게시물에서 반려견 학대 의혹을 제기하는 누리꾼의 댓글은 전부 삭제된 상태다. 이날 이혜영은 앞선 논란에 대한 별다른 입장 표명 없이 방송인 채정안을 만나 한 가방 브랜드 쇼룸을 방문한 근황을 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr