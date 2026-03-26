진중권, 헬마우스./사진제공=웨이브

진중권과 헬마우스가 촬영 중 갈등이 불거졌다고 밝혔다.26일 웨이브 새 오리지널 서바이벌 예능 ‘베팅 온 팩트’제작발표회가 온라인으로 생중계됐다. 행사에는 개그맨 장동민, 이용진, 가수 겸 배우 예원, 교수 진중권, 정치 유튜버 헬마우스, 방송인 정영진, 전 국민의힘 대변인 강전애, 전 더불어민주당 최고위원 박성민과 김민종 PD가 참석했다.'베팅 온 팩트'는 가짜뉴스가 범람하는 시대를 살아가는 출연자 8인이 외부와 단절된 공간에서 생활하며 뉴스의 진위를 가리는 리얼리티 뉴스 게임 쇼다.진중권은 소신이 흔들렸던 순간에 대해 묻자 "흔들린 적은 없는데, 상대방의 신념을 흔들어 볼까 하는 유혹을 느꼈다"고 밝혔다. 이어 "가장 힘들었던 건 헬마우스라는 사람에 대해 모르고 왔는데, 오자마자 공개적으로 나를 비난하더라. 내가 함정에 빠진 것 같다는 생각에 표정 관리가 안 되더라"고 회상하면서 "면전에 대고 때리는 걸 보고 '내가 왜 왔나?' 싶었다"고 덧붙였다.헬마우스는 "팩트에 대한 신념을 포기했다. 게임에서 이기는 게 중요하니까, 필요한 일은 한다는 생각으로 임했다. 제작진 놈들의 농간에 가장 큰 피해자가 저와 진중권 교수님이다"라고 말했다. 이에 진중권은 "당신은 가해자야"라고 저격했다. 이에 정영진은 "두 분이 신념이 있는 분인가 싶을 정도로 여기저기 흔들리고, 봐줄 수가 없더라"고 팩폭했다.'베팅 온 팩트'는 오는 27일 오전 11시 첫 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr