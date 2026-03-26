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그룹 가수 임영웅이 함께 손잡고 봄옷 쇼핑하러 가고 싶은 남자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 19일부터 25일까지 '함께 손잡고 봄옷 쇼핑하러 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 임영웅이다. 임영웅은 오는 9월 고양종합운동장에서 ‘IM HERO - THE STADIUM 2’(아임 히어로 - 더 스타디움 2)를 개최한다. 임영웅은 메인 차트인 ‘빌보드 코리아 핫 100(Hot 100)’에 무려 15곡을 동시에 올리며 16주 연속 차트인이라는 대기록을 세웠다.2위에는 가수 송민준이 이름을 올렸다. 지난달 28일 오후 5시 양구문화체육회관에서 열리는 기획 공연 '송 포 유·양구군민 콘서트'에 참석했다. 이어 지난 12일에는 송민준의 팬클럽 '대한민준'이 그의 생일(3월 14일)을 기념해 고향사랑기부금을 전달하며 선한 영향력을 보여줬다.3위는 가수 박현호다. 박현호는 2025년 5살 연상의 가수 은가은과 결혼해 지난 2월 딸을 출산했다. 박현호는 자신의 SNS에 "아빠가 되게 해줘서 고마워. 고생 많았어 고마워 여보 와줘서 고마워 우리 딸 사랑해 우리가족"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.현재 텐아시아 홈페이지에서는 '같이 이어폰 나눠 끼고 싶은 여자 가수는?', '같이 이어폰 나눠 끼고 싶은 남자 가수는?', '같이 이어폰 나눠 끼고 싶은 여자 트로트 가수는?', '같이 이어폰 나눠 끼고 싶은 남자 트로트 가수는?'을 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr