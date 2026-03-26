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과거 마약 투약으로 논란을 빚었던 남양유업 창업주 외손녀 황하나가 이른바 '텔레그램 마약왕' 마약 유통업자 박왕열(48)이 유통한 마약을 사용한 정황이 재조명되고 있다.지난 25일 국내로 송환된 박왕열은 영화 '범죄도시2'와 드라마 '카지노' 속 사건의 모티브가 된 실존 인물이다. 그는 2016년 필리핀 바콜로드시 사탕수수밭에서 한국인 3명을 총격 살해한 사건의 주범으로도 알려져 있다. 당시 박왕열은 국내에서 150억원 규모의 사기를 저지르고 필리핀으로 도주한 상태였다. 그는 현지에서 한국인 피해자들을 살해한 뒤 카지노 투자금 7억 2000만원을 가로채 도주했다가 붙잡혔다. 필리핀 법원에서 징역 60년을 선고받고 복역하던 중에도 텔레그램을 통해 국내에 대규모 마약을 공급한 것로 알려졌다.박왕열은 교도소 내에서 '전세계'라는 가명으로 활동하며 마약 유통망을 관리했다. 그가 공급한 마약은 국내 최대 규모 공급책인 '바티칸 킹덤'으로 흘러 들어갔다. 지인 마약 투약 혐의로 재판을 받고 있는 황하나 역시 이 경로를 통해 마약을 구입한 것으로 파악됐다.박왕열은 과거 한 방송 인터뷰에서 "입을 열면 대한민국이 뒤집어진다"라거나 "검사 중에도 옷 벗는 놈들이 많을 것"이라며 수사기관을 겨냥한 발언을 남기기도 했다.정치권과 법조계 일각에서는 박왕열의 송환을 계기로 과거 대형 마약 사건 및 클럽 '버닝썬' 관련 사건에 대한 재수사 가능성을 언급하고 있다. 범정부 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)에 따르면, 이들은 박 씨가 가담한 조직의 실체를 규명하고 범죄 수익을 추적해 환수할 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr