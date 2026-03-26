/ 사진 제공: KBS 2TV 주말드라마 방송 캡처

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‘사랑을 처방해 드립니다’가 안방극장을 뜨겁게 달구고 있다.지난 주말 저녁 8시 15, 16회가 방송된 KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’(연출 한준서, 배은혜 / 극본 박지숙 / 제작 HB엔터테인먼트)는 세대를 불문한 다채로운 러브라인으로 시청자들의 설렘과 웃음을 책임지고 있다. 이에 ‘사랑을 처방해 드립니다’를 더욱 달콤하게 만드는 로맨스 케미를 짚어봤다.본격적인 연애의 막을 올린 공주아(진세연 분)와 양현빈(박기웅 분)은 뜻하지 않은 위기를 맞이했다. 애칭 선정부터 서로의 집을 깜짝 방문하는 등 달달한 시간을 보냈으나 양가 부모님들의 오해와 반목이 사사건건 발목을 붙잡았다. 양현빈은 회사에 방문한 한성미(유호정 분)에게 점수를 따기 위해 고군분투했지만 셔츠를 풀어 헤친 민망한 상황을 보이며 좌절했다.또한 공주아는 옷핀으로 차세리(소이현 분)의 허리를 찌르는가 하면 날아오는 골프공으로부터 그녀를 보호하려다 밀쳐 다치게 하는 등 악재가 반복됐다. 이에 공주아는 양현빈 앞에서 속상함을 감추지 못했고 “우리 그냥 1년만 사귈까?”라고 제안했다. 하지만 헤어질 자신이 없었던 두 사람은 앞으로 그런 말을 하지 않기로 하며 애틋함과 단단함을 다시 한번 확인했다.공대한(최대철 분)과 양동숙(조미령 분)은 서로를 향한 감정의 변화를 맞이했다. 공대한은 양동숙이 난처한 상황에 놓일 때마다 세심하게 챙겨줬고, 양동숙은 그를 향해 “참 좋은 사람”이라며 고마움을 표했다. 특히 이혼을 위해 법원을 방문한 두 사람은 뻔뻔한 태도의 이희경(김보정 분)과 민용길(권해성 분)을 마주했고, 양동숙은 보란 듯이 공대한의 팔짱을 끼며 “자기야”라고 응수했다. 그 모습에 분노한 민용길이 민지후(조이현 분)의 양육권을 무기로 협박하자 공대한은 이희경에게 적금과 보증금을 돌려받겠다고 강하게 대응하며 양동숙의 든든한 버팀목이 되어줬다.이후 두 사람은 이혼 기념 데이트를 즐겼다. 공대한은 양동숙에게 인형을 뽑아주는가 하면 새우를 일일이 까주는 등 다정함을 뽐냈다. 이에 감동한 양동숙은 “오늘 같이 놀자고 해줘서 고마워. 제일 초라하고 슬픈 날이 될 줄 알았는데”라며 진심을 전했다. 소꿉친구부터 시작된 두 사람의 남다른 케미가 사랑의 감정으로 발전할 수 있을지 기대가 모인다.양은빈(윤서아 분)은 집안의 반대에도 굴하지 않고 공우재(김선빈 분)를 향한 애정을 거침없이 표현했다. 하지만 공우재는 양은빈을 친한 동생 그 이상으로 생각하지 않는 상황. 아슬아슬한 이들 관계에 최민서(박리원 분)라는 새로운 변수가 등장하며 긴장감을 자아냈다.한편 공우재는 최민서와 함께 고깃집 알바를 시작했고, 양은빈의 불안함은 극에 달했다. 앞서 공우재는 최민서와 함께 쓰러진 행인을 구했을 뿐만 아니라 최민서의 잃어버린 목걸이를 찾아준 인연이 있었던 것. 특히 공우재는 알바 도중 최민서의 씩씩함에 저도 모르게 미소를 짓는 등 묘한 기류를 형성했다.한편 KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’ 17회는 오는 28일 저녁 8시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr