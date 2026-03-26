사진=KBS2

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배우 소이현이 독보적인 캐릭터를 완성하며 시선을 사로잡고 있다.KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'에서 소이현은 양동익(김형묵 분)의 두 번째 아내이자 내조의 여왕 '차세리' 역을 맡아 열연을 펼치고 있다. 극 초반부터 우아한 비주얼과 상큼한 눈웃음 뒤, 할 말은 참지 않는 거침없는 '외유내강'의 면모를 선보이며 강렬한 인상을 남겼다.회차가 거듭될수록 차세리의 매력은 더욱 빛을 발하고 있다. 피 한 방울 섞이지 않은 양씨 가족들에게 누구보다 헌신적이고 진심 어린 모습을 보여주고 있는 것. 자신에게 날을 세우는 딸 양은빈(윤서아 분)을 쿨하게 대하는가 하면, 과거의 상처를 가진 양현빈(박기웅 분)이 좋은 인연을 만나기를 진심으로 응원하고, 자신에게 집착하는 남편까지 너그럽게 포용하며 캐릭터의 깊이를 더했다.이러한 활약 뒤에는 소이현의 탄탄한 연기력이 뒷받침되고 있다. 공씨 집안을 대할 때의 새침한 모습조차 사랑스러운 미소와 목소리 톤으로 승화시키고 있다. 또한 한성미(유호정 분)를 향해 "박사님을 보면 너무 부러워서 자꾸 질투가 나서 싫었다"고 솔직하게 고백하는 모습은 캐릭터의 씁쓸함을 더하며 진정성을 불어넣었다. 자칫 얄미울 수 있는 설정조차 본인만의 색깔을 입혀 미워할 수 없는 '대체 불가' 캐릭터를 완성했다는 평이다.최근 방송에서는 늘 당당하던 차세리의 숨겨진 비밀이 드러나며 극의 긴장감을 끌어올렸다. 수녀원에서 가져온 아기 사진을 보며 숨죽여 오열하는 장면은 평소의 밝은 모습과 극명하게 대비되며 시청자들의 안타까움과 함께 궁금증을 자아냈다. 특히 자신을 밀어내기만 했던 은빈에게 처음으로 '엄마'라는 말을 듣고 뜨거운 눈물을 쏟아내는 모습은 차세리의 사연을 더욱 궁금하게 만들며 동시에 보는 이들까지 뭉클하게 만들었다.여기에 액자 속 사진과 동일한 사진을 지닌 최민서(박리원 분)가 등장하며 두 사람 사이에 얽힌 출생의 비밀에 관심이 쏠리고 있다. 과연 차세리가 가진 진짜 사연은 무엇일지, 향후 전개에 대한 시청자들의 기대감이 높아지고 있다.'사랑을 처방해 드립니다'는 매주 토, 일 저녁 8시에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr