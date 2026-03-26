사진=HBO 시리즈 '해리 포터' 예고편

사진=HBO 시리즈 '해리 포터' 예고편

HBO 시리즈 '해리 포터'가 첫 번째 예고편을 공개했다.온라인 동영상 서비스(OTT) HBO 맥스는 26일 공식 유튜브 채널에 '해리 포터와 마법사의 돌' 티저 영상을 게시했다. 영상에는 작품 속 주요 캐릭터들의 모습이 담겼다.이날 공개된 영상은 해리 포터(배우 도미닉 맥러플린 분)가 사촌 더즐리 가문의 계단 밑 벽장에서 생활하는 장면으로 시작한다.이어 해리가 호그와트 입학 허가서를 수령하는 모습이 나온다. 해그리드가 해리에게 마법 세계를 설명하고 사망한 부모를 언급하는 신도 포함됐다. 곧 해리는 9와 3/4 승강장을 통해 호그와트 급행열차에 탑승한다. 열차 내에서 만난 론 위즐리, 헤르미온느 그레인저와 친구가 된다.주인공들이 모여 호그와트를 탐색하고 해리가 퀴디치 빗자루를 꺼내는 장면도 포착됐다. 덤블도어와 스네이프, 드레이코 말포이 등 주요 캐릭터들이 등장한다.이번 시리즈는 작가 조앤 K 롤링의 소설을 재해석한 드라마 시리즈다. 원작 소설 및 영화와 동일하게 총 7개 시즌으로 제작한다.도미닉 맥러플린이 주인공 해리 포터를 연기한다. 헤르미온느 그레인저 역은 배우 아라벨라 스탠턴이 맡았다. 론 위즐리 역에는 배우 알라스테어 스타우트가 낙점됐다.'해리 포터와 마법사의 돌'은 올해 크리스마스 시즌에 첫 방송을 시작한다. 시청은 HBO 맥스에서 가능하다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr