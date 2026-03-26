사진제공=웨이브

국민의힘 대변인으로 활동할 당시 윤석열 전 대통령에 대해 옹호하는 역할을 수행했던 강전애가 양심과 상충되는 발언을 했다고 소신 발언했다.26일 웨이브 새 오리지널 서바이벌 예능 ‘베팅 온 팩트’제작발표회가 온라인으로 생중계됐다. 행사에는 개그맨 장동민, 이용진, 가수 겸 배우 예원, 교수 진중권, 정치 유튜버 헬마우스, 방송인 정영진, 전 국민의힘 대변인 강전애, 전 더불어민주당 최고위원 박성민과 김민종 PD가 참석했다.'베팅 온 팩트'는 가짜뉴스가 범람하는 시대를 살아가는 출연자 8인이 외부와 단절된 공간에서 생활하며 뉴스의 진위를 가리는 리얼리티 뉴스 게임 쇼다.예원은 의외의 한 방으로 판을 뒤흔드는 ‘감성형 플레이어’, 박성민은 판에 뛰어들면 끝까지 밀어붙이는 ‘공격형 플레이어’, 강전애는 경험과 논리를 모두 갖춘 ‘육각형 플레이어’로 강렬한 존재감을 드러낼 예정이다.예원은 "나한테 이런 프로그램이 들어올 지 몰랐다. 그동안 보여준 모습이 멀다고 생각했다. 가짜 뉴스와 진짜 뉴스를 많이 접하는 사람으로써 문제 의식을 가지고 있었다. 전문적인 시선이 아니라 대중적인 시선에서 바라볼 수 있지 않을까 생각해서 용기내 출연했다"고 밝혔다. 박성민은 "웨이브와 2번째 인연이다. 서바이벌에 대한 편견이 깨져서 제안이 들어왔을 때 재밌는 경험이 될 것 같았다"고 말했다.강전애는 "제안 들어왔을 때 바로 하겠다고 했다. 그동안은 시사, 정치 코너에 출연했는데, 개인의 생각을 말하기 보다 당의 입장을 이야기하게 된다. 작년에 엄혹했던 시기에 대변인을 하다 보니까 양심과도 상충되는 이야기들을 한 바가 많았다. 본 마음을 이야기할 수 있는 장이 있으면 좋겠다고 생각했는데, 여기서 건전한 대한민국 사회 구성원으로서 목소리를 낼 수 있겠구나 생각을 가지고 출연을 하게 됐다"고 설명했다.'베팅 온 팩트'는 오는 27일 오전 11시 첫 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr