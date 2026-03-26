서인영 / 사진 = 서인영 유튜브 채널

가수 서인영이 유튜브를 통해 이혼 2년 만에 심경을 직접 털어놔 이목을 끌었다.26일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '10년 만에 복귀한 서인영 악플읽기 (진실과 거짓)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 서인영은 파격적인 스모키 화장과 미니 스커트를 입고 악플 읽기 콘텐츠를 진행했다.이날 서인영은 한층 슬림해진 모습으로 등장해 놀라움을 샀다. "SNS에서 조금 통통하신 걸 봤는데 살을 얼마나 뺀 거냐"는 제작진의 질문에 서인영은 "10kg 뺐다. 제가 봐도 (당시에는) 얼굴이 조금 심했던 것 같다"며 호탕한 웃음을 지었다. 이어 "방송이 들어올 때마다 고민을 많이 했는데 뭐로 복귀할까 고민을 하다 솔직한 게 제 장점이라고 생각했다. 그걸 잘 보여줄 수 있는 유튜브라고 생각했다"며 채널 개설 계기에 대해 설명했다.특히, 서인영이 결혼과 이혼에 관한 악플을 읽는 시간을 가져 화제를 모았다. 그는 "다 예상했던 거 아님? 생각보다 오래 살았네"라는 악플에 "그건 맞는 것 같다. 결혼식 할 때 사람들은 이혼할 줄 알았다고 하더라"며 "이혼 사실을 알리니까 '인영 씨만 몰랐어. 결혼식 때 사람들은 다 이혼할 줄 알았어'라고 하더라"며 씁쓸한 미소를 지었다.서인영은 "이혼을 하며 인생을 배운 것 같다. 결론은 조용하게 결혼해서 아무것도 안 하는 결혼 생활을 나랑 안 맞더라. 나는 활동을 해야겠더라"고 이혼에 대한 솔직한 심경을 밝혔다. 이어 "처음에는 나를 좋아해주던 그 모습이 계속 갈 거라고 생각하지 말자. 변할 수는 있지만 너무 빠르게 바뀌면 내가 준비할 시간이 없다"며 "(이혼했을 때는) 활동도 하기 싫었고 도망가고 싶었다. 은퇴까지 생각했다"며 의미심장한 말도 함께 전해 눈길을 끌었다.해당 영상이 공개되자 누리꾼들은 "퀸이 귀환", "논란을 정면 돌파하네" 등 서인영의 귀환을 격하게 반기는 댓글을 남겼다.한편, 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 7개월 만에 이혼 소송을 제기했고 이듬해 파경을 맞았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr