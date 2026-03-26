/ 사진=전미라 SNS

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가수 윤종신의 아내이자 전 국가대표 테니스 선수 전미라가 원인을 알 수 없는 다리 부종 증상을 호소하며 병원을 찾았다.전미라는 지난 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "아무 이유 없이 많이 부은 종아리와 복숭아뼈"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 붕대와 테이핑이 된 다리 모습이 담겨 눈길을 끌었다.이후 전미라는 병원을 방문한 뒤 검사 결과를 전했다. 그는 "통풍, 하지정맥류, 바이러스, 건염 등 다양한 추측이 있었지만 초음파 검사 결과 근육 손상도, 인대 손상도 아니고 하지정맥 때문도 아니라고 하셨다"며 "별거 아닐 거라고 한다"고 밝혔다.이어 "초음파로 근래 본 근육 중에 제일 질이 좋은 멋진 근육이라고 칭찬받았다"고 덧붙이며 예상과 다른 진단 결과를 전했다. 다만 정확한 부종의 원인은 확인되지 않은 것으로 알려졌다.전미라는 "그런데 왜 이렇게 부었을까. 근육 찢어짐도 없고 피도 고여 있지 않다고 한다"며 의문을 드러냈고, "다리를 좀 올리고 자봐야겠다. 내일은 부기가 좀 내리길 바란다"고 전했다.한편 전미라는 1993년부터 2005년까지 국가대표 테니스 선수로 활동했으며, 2006년 윤종신과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr