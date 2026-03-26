사진=정다연 기자

가수 겸 뮤지컬 배우 손승연이 국내 초연 작품에 임하는 소감을 전했다.26일 오후 삼성동 코엑스아티움 우리은행홀에서 뮤지컬 '렘피카'(연출 김태훈) 프레스콜이 진행됐다. 이날 행사에는 작곡가 멧 굴드, 극작가 칼슨 크라이저를 비롯해 배우 조형균, 김선영, 박혜나, 린아, 손승연, 김우형, 김민철, 김혜미가 참석했다.'렘피카'는 러시아 혁명과 세계대전이라는 거대한 역사의 소용돌이 속에서도 자신의 예술적 정체성을 지켜낸 실존 인물 타마라 드 렘피카의 실화를 바탕으로 한다. 예술가 렘피카는 생존을 위한 수단으로 그림을 그리기 시작한다. 점차 예술적 자아와 솔직한 자신의 모습을 찾아가는 대담한 여정을 치열하게 그린다.손승연은 극 중 라파엘라 렘피카의 연인이자 타마라에게 예술적 영감을 불어넣는 뮤즈로 분한다. 보컬리스트와 뮤지컬 배우로서 역할을 위해서 어떤 지점을 고민했을까. 손승연은 "모든 예술가들이 꿈꾸는 게 아무래도 자유이지 않을까 싶다"고 말문을 열었다.이어 그는 "저도 곡을 만들고 앨범을 만들면서 늘 자유롭고 싶다는 갈망이 굉장히 강하다"면서 "그런 자유를 타마라에게 선물해 줄 수 있다면 그게 두 사람이 불꽃 튀는 포인트가 되지 않을까라는 생각을 많이 했다"고 전했다.손승연이 생각하는 타마라는 통제와 절제를 많이 상징한다. 라파엘라의 경우 자유를 상징하기 때문에 손승연은 두 사람이 서로 상충하면서 그래서 끌리는 사이라고 추측했다.손승연은 "타마라와 라파엘라의 사이뿐만 아니라 우리가 누군가를 사랑할 때 나와 너무나 다른 면에서 끌리는 경우가 많다. 그런 면에 많은 포인트를 줬다"고 설명했다.한편 뮤지컬 '렘피카'는 오는 6월 21일까지 서울 코엑스아티움에서 공연된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr