'아리랑'으로 컴백한 방탄소년단 / 사진 제공=빅히트 뮤직

미국 코미디언 세스 허조그가 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런' 녹화 현장에서 한 발언으로 논란을 빚었다.사건은 지난 25일(현지시간) 진행된 사전 녹화 현장에서 일어났다. 현장 진행을 맡은 허조그는 관객들을 향해 "이 중에서 북쪽에서 온 사람이 있나요? 없나요"라고 물었다. 일부 관객은 해당 발언이 인종차별적이라며 불쾌감을 표했다.해당 언급은 관객의 거주지를 묻는 즉흥적인 농담이었던 것으로 파악됐다. 하지만 그룹 방탄소년단의 출연 현장에서 한국의 분단 상황을 희화화했다는 지적이 제기되며 비판을 받았다. 관련 내용은 소셜미디어를 통해 확산됐다.미국 연예매체 TMZ에 따르면 허조그는 논란이 커지자 방탄소년단 측에 사과를 전했다. 방송사 관계자들 역시 이번 발언에 대해 내부적으로 문제를 인지하고 허조그와 후속 논의를 진행한 것으로 알려졌다.일부 누리꾼은 허조그가 과거 소셜미디어에서 아시아인을 비하하는 활동을 했다는 점을 거론하며 진정성 있는 사과를 요구했다.방탄소년단의 이번 '더 투나잇 쇼' 출연분에는 인터뷰와 공연 실황이 포함될 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr