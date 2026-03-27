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'예측불가[家]' 김숙, 송은이, 김관태 PD가 시청자들의 폭발적인 반응에 화답했다.tvN '예측불가[家]'가 김숙의 제주 하우스가 문화유산 구역에 포함되어 있다는 충격적인 사실부터 공사 허가를 받기까지 산 넘어 산인 여정으로 대중의 높은 관심을 받고 있다. 이에 연출을 맡은 김관태 PD와 집마저 예능신이 보우하는 김숙, 든든한 조력자 송은이가 소감과 함께 비하인드를 공개했다.집주인 김숙은 "한마음으로 응원해 주셔서 힘이 됐다. 그때는 혼돈스러웠지만 지금 생각하니 공사를 할 수 있다는 것에 대해 감사함을 느낀다"면서도 "프로그램 제목처럼 예측 불가한 상황이 더 나올 것 같아서 긴장 속에 있다"고 밝혀 웃음을 자아냈다. 송은이는 "많은 분이 놀랄 거라는 예상은 했지만, 생각보다 훨씬 많은 분이 관심을 주셨다. '이게 무슨 일인가', 'tvN의 효자가 되려나?' 싶었다"고 생생한 소감을 밝혔다.김관태 PD는 김숙의 집이 문화유산 구역에 있다는 사실을 처음 알게 됐을 때의 솔직한 심정을 털어놓았다. 김관태 PD는 "프로그램 제목을 잘못 지었다고 생각했다. 하지만 연출자 입장에서는 오히려 잘 됐다는 생각이 든 것도 사실이다. 저희 프로그램이 아니면 언제 예능에서 문화유산 리모델링을 해볼 수 있을까 싶어 좋은 기회라고 생각했고, 예측 불가의 과정들이 시청자들에게 신선한 재미로 다가갈 수 있을 거라고 판단했다"고 뼛속까지 예능 PD의 면모를 보여줬다.더불어 "공사 막바지에 '쑥하우스'가 문화유산 구역에서 해제될 수 있다는 공고를 접하고 나서는 프로그램 제목을 '예측불가'로 지어 김숙 씨에게 죄송한 마음이 들었다"고 고백하기도 했다.엄청난 반전의 에피소드가 더 있을지도 궁금해지는 상황. 김숙은 "생각하시는 에피소드보다 그 이상의 결과를 보실 거다. 살면서 몇 번 없을 경험을 '예측불가'를 통해 다 겪은 것 같다"고 해탈한 듯 말해 흥미를 유발하고 있다. 김관태 PD도 "제작진을 포함한 모두가 긴장했고 김숙 씨가 사색이 됐던 에피소드가 있다"고 예고해 끝날 때까지 끝난 게 아닌 험난한 여정이 기다려진다.김숙이 우여곡절을 이겨낼 수 있었던 원동력은 동료들이었다고. "동료들의 힘이고, 사실은 관두고 싶은 생각이 수없이 많았는데 그때마다 한 명씩 번갈아 가면서 제 마음을 잡아준 것 같다. 솔직히 지금, 이 순간도 다 때려치우고 싶다. 그래도 변화되는 모습을 보면서 행복함과 감사함을 느낀다"고 솔직한 답변을 전했다.7층 규모의 157억 상암동 건물주라고 알려진 송은이 역시 기대 이상이었던 멤버들의 케미스트리 덕분에 즐거웠던 촬영을 현장을 회상했다. 이어 "우리가 연예인인지, 업자인지 헷갈릴 정도로 공사에 진심이어서 현장에서는 어떤 장면들이 방송으로 나갈지 전혀 예측할 수 없었다. 저도 본 방송을 통해 '저 때 저랬구나'를 알게 되며 매주 즐겁게 보고 있다"고 덧붙였다.김관태 PD는 "제주의 문화유산을 보존하기 위한 공사 과정에서 '안거리', '밖거리', '축담', '이엉 잇기' 등 다소 생소한 용어들이 등장하는데 우리가 미처 알지 못한 제주의 아름다움과 다양한 정보들을 소개할 예정이다. 또한 김숙, 송은이, 이천희, 빽가, 장우영 씨의 티키타카와 리얼한 감정선들이 다채로운 재미를 선사할 것"이라고 이야기해 기대감을 높이고 있다.'예측불가[家]'는 27일 밤 10시 30분에 3회가 방송된다이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr