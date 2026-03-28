"남녀 바뀌었으면 난리났을 것"…진정성보다 도파민, 돌싱♥모솔 연프에 쏟아진 우려 [TEN스타필드]

≪태유나의 오예≫

오늘, 주목할 만한 예능

사진제공=MBC에브리원·E채널

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'공감'이라는 본질을 잃고 '도파민'에 잠식됐다. MBC에브리원·E채널 새 연애 예능 '돌싱N모솔'이 진정성 있는 인연 찾기보다 자극적인 설정과 발언을 앞세우며 방송 전부터 우려를 낳고 있다.'돌싱N모솔'은 연애의 '끝'을 경험한 돌싱 여성들과 시작조차 못한 모태솔로 남성들이 '연애기숙학교'에 동반 입소해 짝을 찾는 설정이다. 살아온 배경과 연애 경험치가 전혀 다른 두 집단을 한 공간에 몰아넣은 시도는 그간의 파격적인 연애 예능 설정을 뛰어넘는다.최근 공개된 티저 영상은 시작부터 위태롭다. "남의 애는 못 키우겠어?"라며 현실적인 장애물을 거침없이 묻는 장면부터 "첫 연애가 이혼녀래. 그건 너무 흠이잖아요"라며 눈물을 쏟아내는 장면까지 담겼다. 인연을 쌓아가는 과정의 설렘보다 갈등과 자극적인 '마라맛' 전개에 치중한 모양새다.그간 MBN '돌싱글즈'나 넷플릭스 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 등은 비슷한 처지의 출연자들을 매칭해 공감을 샀다. 공통된 아픔이나 고민을 공유하며 서서히 마음을 여는 과정이 시청자들에게 지지를 얻었다. 반면 돌싱과 모솔은 현실적으로 접점을 찾기 쉽지 않은 조합이다. 가치관의 간극이 큰 만큼 부딪힘은 예견된 수순이다. 이 때문에 사랑을 찾겠다는 기획 의도보다 화제성만을 노린 무리한 설정 아니냐는 비판의 목소리가 높다.근본적인 문제는 삶을 대하는 속도와 가치관이 서로 맞지 않는다는 점이다. 한쪽은 육아나 경제력 등 지극히 현실적인 조건을 최우선으로 고려하는 단계인 반면, 다른 한쪽은 이제 막 첫걸음을 떼려는 서투름이 공존하는 상태다. 이처럼 전혀 다른 두 집단을 한데 묶어 놓은 설정은 대화와 이해보다 상처가 발생할 확률을 높인다.제작진의 연출 방식 역시 이러한 온도 차를 공감이 아닌 구경거리로 소비하는 데 집중하고 있다. 재혼과 육아라는 현실의 벽을 드러내는 돌싱의 솔직함과, 혼란스러워하는 모솔의 당혹감을 배려 없이 충돌시키며 오직 재미의 소재로만 활용하고 있다. 출연자들의 고민이 제작진의 자극적인 연출 방향에 갇혀 흥미 위주의 소재로만 비치는 모양새다.'나는 솔로' 등 기존 연애 예능 출연자들이 방송 이후 심각한 악플에 시달리는 사례가 빈번하다. 이런 상황에서 자극적인 발언이나 감정적으로 무너지는 모습만 앞세우는 연출 방식은 일반인 출연자 보호에 대한 우려를 불러일으킬 수밖에 없다. 자칫 시청률을 위해 출연자들을 따가운 시선 속에 방치하는 것 아니냐는 걱정이 앞서는 이유다.시청자들의 반응도 싸늘하다. 티저 공개 직후 "남녀 설정이 바뀌었으면 벌써 난리 났다"며 성별에 따른 잣대와 자극적인 설정을 꼬집는 목소리가 높다. 이는 프로그램이 지향하는 '파격'이 대중에게는 공감이 아닌 불편함으로 다가가고 있음을 방증한다.그럼에도 긍정적으로 바라볼 여지는 남아 있다. '모태솔로'와 '돌싱'을 주인공으로 전면에 내세워 이들의 연애관을 가감 없이 조명한다는 점은 연애 리얼리티의 스펙트럼을 확장하는 시도라고 볼 수 있다. 현실에서 마주할 법한 가치관의 충돌을 진정성 있게 풀어낸다면, 단순한 자극을 넘어 서로의 결핍을 채워가는 새로운 형태의 서사를 기대해 볼 수도 있다.쏟아지는 연애 예능 홍수 속에서 차별점을 찾으려는 시도는 인정받을 만하다. 그러나 본질은 사람과 사람 사이의 관계와 진심이다. '돌싱N모솔'이 넘어야 할 산은 단순한 파격이 아닌, 출연자의 진정성을 담아내는 것이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr