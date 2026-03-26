사진제공=TV CHOSUN '미스트롯4 갈라쇼'

사진제공=TV CHOSUN '미스트롯4 갈라쇼'

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사진제공=TV CHOSUN '미스트롯4 갈라쇼'

TV CHOSUN ‘미스트롯4’의 진(眞) 이소나가 울컥한다. 또한 갈라쇼 무대 중 돌발 상황에 모두 당황한다.‘미스트롯4’가 최고 시청률 18.4%를 기록하며 유종의 미를 거둔 가운데, 26일 ‘미스트롯4 갈라쇼’ 2회가 방송된다.앞서 ‘미스트롯’ 4대 영광의 眞 왕관의 주인공은 이소나였다. 허찬미가 선(善)을, 홍성윤이 미(美)를 차지했다. 또한 길려원과 윤태화가 ‘미스트롯4’ TOP5에 이름을 올렸다. 이날 방송에서는 TOP5의 인생곡 무대부터 TOP5 버전 ‘홀려라’를 비롯한 단체 무대, 특별한 손님들과 함께한 듀엣 무대까지 펼쳐진다. ‘미스트롯4’ TOP5가 그동안 큰 사랑을 주신 국민들에게 보답하는 마음으로 열심히 준비한 갈라쇼인 만큼, 마지막까지 놓칠 수 없는 감동의 향연이 될 것으로 보인다.‘미스트롯4’ TOP5가 진심을 털어놓는 순간도 공개된다. 眞 이소나는 지난해 여름부터 이어진 ‘미스트롯4’ 경연 과정을 떠올리며 “점점 설 수 있는 무대가 없어져서 가수로서 이름을 알리고자 나온 간절한 프로그램이다”라고 말한다. 이어 ‘미스트롯4’가 자신의 인생에서 어떤 의미인지 밝혀 현장을 눈물바다로 만든다. 모두를 울린 眞 이소나의 진심은 ‘미스트롯4 갈라쇼’ 본방송에서 확인할 수 있다.‘미스트롯4’ TOP5는 갈라쇼 무대 중 예상 못한 돌발 상황에 모두 당황, 동공지진을 일으킨다. 깜짝 놀라 얼음처럼 굳어버린 TOP5는 서로를 바라보며 의아한 표정을 지어 궁금증을 유발한다. 제작진은 알고 있었지만 TOP5는 몰랐던 돌발 상황의 진실은 무엇일까.이번 ‘미스트롯4 갈라쇼’는 1000여 명 역대 최대 관객이 몰렸다는 제작진의 전언이다. 1000여 명의 관객은 TOP5의 팔색조 매력이 가득 담긴 무대에 열광하고, TOP5의 진심에 함께 공감하며 감동했다고. 그 현장은 26일 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN ‘미스트롯4 갈라쇼’ 2회에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr