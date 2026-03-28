'연수입 40억' 전현무, 결국 재산 털었다…60억 아파트 거주중인데, "창고 돼" ('나혼산')

전현무./사진=텐아시아DB

'연수입만 40억 이상'으로 알려진 전현무가 자신의 취향을 저격했던 박천휴 작가의 인테리어 따라잡기에 도전했다.27일 방송된 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 전현무가 ‘천휴테리어(박천휴+인테리어)’ 따라잡기에 나섰다.공개된 사진 속에는 전현무가 초대형 스케일의 북유럽 가구점에 방문한 모습이 포착됐다. ‘무무 애프터 서비스’를 위해 박천휴 작가의 집에 방문했던 당시, 그의 집 인테리어에 마음을 빼앗겼던 전현무가 “오늘 저의 목표는 ‘천휴테리어’입니다”라며 직접 인테리어 소품 쇼핑에 나섰다.쇼핑을 시작하기 전, 전현무는 홀린 듯 레스토랑으로 향했다. 그는 3단 카트를 가득 채워 추천 메뉴들을 담고 ‘북유럽 한 상’을 즐긴다. 이어 그는 박천휴 작가의 SNS를 염탐하며 쇼핑 계획을 세웠다.60억대 아파트에 거주 중인 전현무는 오래된 짐들로 창고가 되어버린 ‘무스키아’ 작업실을 되살려 다시 들어가고 싶은 공간으로의 변신을 꿈꿨다. 그는 ‘과함’으로 통했던 과거와는 달라진 쇼핑 철학을 언급하며 사야 할 필수 품목을 정리해 쇼핑에 나섰다.그러나 굳은 다짐과 달리 전현무는 쇼룸에 입장하자마자 “눈 돌아간다”며 신상 핫템부터 가는 곳마다 발견되는 ‘천휴템(박천휴+아이템)’까지, 장바구니를 채우기 시작했다. 앞이 보이지 않을 만큼 박스가 쌓인 카트를 끄는 전현무의 모습이 놀라움을 안겼다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr