사진=하지원 SNS

배우 하지원이 촬영의 고충을 전했다.하지원은 지난 25일 자신의 인스타그램에 "안녕~추상아야~ 난 지금 잠시 촬영 중간에 쉬고 있어~ 드라마 너무너무 사랑해줘서 고마워~종종 어떻게 지냈는지 또 이야기할게~ 안뇽~"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 하지원이 소파에 기대 누워 휴식을 취하고 있는 모습. 특히 하지원은 촬영에 대해 "정말 쉽지 않다~"라며 나름의 고충을 호소해 눈길을 끌었다.하지원은 현재 ENA 드라마 '클라이맥스'에서 추상아 역으로 열연 중이다. 추상아는 한때 국민 첫사랑으로 추앙받았으나, 탈세 논란으로 순식간에 추락한 여배우다.지난 24일 방송된 4회에서는 추상아의 동성 연인부터 복수를 위한 청부살인, 정략결혼까지 이어지는 충격적인 전개가 전파를 탔다.방송 직후 일부 시청자들은 "설정의 수위가 지나치다", "적당히 해" 등 날 선 비판이 쏟아냈다. 반면 "하지원 이런 변신 처음 본다", "몰입감 최고" 등 하지원의 변신에 찬사를 보내는 목소리도 나왔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr