유명 여배우 母, 알고보니 혼외자 있었다…결국 유서 남겨, "엄마가 미안해" ('닥터신')

톱스타 백서라 엄마 송지인과 과거 연인 지영산이 전혀 다른 극과 극 온도 차를 드러낸다.TV CHOSUN 주말미니시리즈 ‘닥터신’(극본 피비(Phoebe, 임성한))은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 하루아침에 뇌가 망가져 영혼을 잃어가는 한 여자의 메디컬 스릴러 드라마다.지난 방송에서는 현란희(송지인 분)와 폴 김(지영산 분)의 과거 얽히고설킨 관계가 암시돼 호기심을 끌었다. 톱스타인 딸 모모(백서라 분)와 뇌가 바뀐 현란희는 모모(백서라 분)의 뇌로 바뀐 자신의 몸이 죽음을 맞기 직전 폴 김에게 “찾으면 엄마가 많이 미안해했다고 전해줘요. 반드시 꼭 찾고”라는 문자를 보내 의구심을 일으켰던 상황. 이후 폴 김이 흥신소로부터 “따님 찾은 거 같습니다”라는 소식을 듣게 되면서, 현란희와 폴 김의 친딸은 누구일지 이목이 쏠렸다.이와 관련해 오는 28일 오후 9시 10분 방송될 ‘닥터신’ 5회에서는 송지인과 지영산이 180도 다른 표정과 감정선으로 마주하는 ‘파국의 대면’이 이뤄진다. 극 중 모모와 현란희의 뇌 체인지 수술 전, 현란희가 전시회를 이유로 폴 김에게 와인을 들고 온 장면이다. 현란희는 작정한 눈빛으로 도발적인 미소를 뿜어내고, 폴 김은 웃음기 하나도 없는 표정으로 일관하다 와락 분노를 터트린다.그런가 하면 송지인과 지영산은 ‘파국의 재회’ 장면을 위해 촬영 전, 대사와 감정선의 호흡을 꼼꼼하게 맞춰보며 그 어느 때보다 철저하게 준비를 해나갔다. 송지인은 폴 김을 향한 관심으로 환한 미소를 보냈다가 충격을 받아 멈칫하는 현란희의 감정적 간극을 디테일하게 그려냈다. 지영산은 지금까지 참아온, 억눌렀던 감정을 한꺼번에 분노로 폭발시켜 버리는 폴 김을 미세하게 떨리는 눈빛과 호흡으로 담아냈다는 후문이다.제작진은 “이 장면은 현란희와 폴 김 간의 관계를 유추할 수 있는 핵폭탄 같은 순간이 될 것”이라며 “헤어스타일부터 외양적인 파격 변신으로 ‘닥터신’ 속 캐릭터의 몰입을 최고조로 이끄는 송지인과 지영산의 열연을 지켜봐 달라”고 전했다.‘닥터신’ 5회는 오는 28일 오후 9시 10분, 6회는 29일 오후 10시 30분에 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr