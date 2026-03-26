유명 여배우 母, 알고보니 혼외자 있었다…결국 유서 남겨, "엄마가 미안해" ('닥터신')

톱스타 백서라 엄마 송지인과 과거 연인 지영산이 전혀 다른 극과 극 온도 차를 드러낸다.
TV CHOSUN 주말미니시리즈 ‘닥터신’(극본 피비(Phoebe, 임성한))은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 하루아침에 뇌가 망가져 영혼을 잃어가는 한 여자의 메디컬 스릴러 드라마다.
지난 방송에서는 현란희(송지인 분)와 폴 김(지영산 분)의 과거 얽히고설킨 관계가 암시돼 호기심을 끌었다. 톱스타인 딸 모모(백서라 분)와 뇌가 바뀐 현란희는 모모(백서라 분)의 뇌로 바뀐 자신의 몸이 죽음을 맞기 직전 폴 김에게 “찾으면 엄마가 많이 미안해했다고 전해줘요. 반드시 꼭 찾고”라는 문자를 보내 의구심을 일으켰던 상황. 이후 폴 김이 흥신소로부터 “따님 찾은 거 같습니다”라는 소식을 듣게 되면서, 현란희와 폴 김의 친딸은 누구일지 이목이 쏠렸다. 이와 관련해 오는 28일 오후 9시 10분 방송될 ‘닥터신’ 5회에서는 송지인과 지영산이 180도 다른 표정과 감정선으로 마주하는 ‘파국의 대면’이 이뤄진다. 극 중 모모와 현란희의 뇌 체인지 수술 전, 현란희가 전시회를 이유로 폴 김에게 와인을 들고 온 장면이다. 현란희는 작정한 눈빛으로 도발적인 미소를 뿜어내고, 폴 김은 웃음기 하나도 없는 표정으로 일관하다 와락 분노를 터트린다.
그런가 하면 송지인과 지영산은 ‘파국의 재회’ 장면을 위해 촬영 전, 대사와 감정선의 호흡을 꼼꼼하게 맞춰보며 그 어느 때보다 철저하게 준비를 해나갔다. 송지인은 폴 김을 향한 관심으로 환한 미소를 보냈다가 충격을 받아 멈칫하는 현란희의 감정적 간극을 디테일하게 그려냈다. 지영산은 지금까지 참아온, 억눌렀던 감정을 한꺼번에 분노로 폭발시켜 버리는 폴 김을 미세하게 떨리는 눈빛과 호흡으로 담아냈다는 후문이다.
제작진은 “이 장면은 현란희와 폴 김 간의 관계를 유추할 수 있는 핵폭탄 같은 순간이 될 것”이라며 “헤어스타일부터 외양적인 파격 변신으로 ‘닥터신’ 속 캐릭터의 몰입을 최고조로 이끄는 송지인과 지영산의 열연을 지켜봐 달라”고 전했다.
‘닥터신’ 5회는 오는 28일 오후 9시 10분, 6회는 29일 오후 10시 30분에 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시 공개된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
TV CHOSUN 주말미니시리즈 ‘닥터신’(극본 피비(Phoebe, 임성한))은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 하루아침에 뇌가 망가져 영혼을 잃어가는 한 여자의 메디컬 스릴러 드라마다.
지난 방송에서는 현란희(송지인 분)와 폴 김(지영산 분)의 과거 얽히고설킨 관계가 암시돼 호기심을 끌었다. 톱스타인 딸 모모(백서라 분)와 뇌가 바뀐 현란희는 모모(백서라 분)의 뇌로 바뀐 자신의 몸이 죽음을 맞기 직전 폴 김에게 “찾으면 엄마가 많이 미안해했다고 전해줘요. 반드시 꼭 찾고”라는 문자를 보내 의구심을 일으켰던 상황. 이후 폴 김이 흥신소로부터 “따님 찾은 거 같습니다”라는 소식을 듣게 되면서, 현란희와 폴 김의 친딸은 누구일지 이목이 쏠렸다. 이와 관련해 오는 28일 오후 9시 10분 방송될 ‘닥터신’ 5회에서는 송지인과 지영산이 180도 다른 표정과 감정선으로 마주하는 ‘파국의 대면’이 이뤄진다. 극 중 모모와 현란희의 뇌 체인지 수술 전, 현란희가 전시회를 이유로 폴 김에게 와인을 들고 온 장면이다. 현란희는 작정한 눈빛으로 도발적인 미소를 뿜어내고, 폴 김은 웃음기 하나도 없는 표정으로 일관하다 와락 분노를 터트린다.
그런가 하면 송지인과 지영산은 ‘파국의 재회’ 장면을 위해 촬영 전, 대사와 감정선의 호흡을 꼼꼼하게 맞춰보며 그 어느 때보다 철저하게 준비를 해나갔다. 송지인은 폴 김을 향한 관심으로 환한 미소를 보냈다가 충격을 받아 멈칫하는 현란희의 감정적 간극을 디테일하게 그려냈다. 지영산은 지금까지 참아온, 억눌렀던 감정을 한꺼번에 분노로 폭발시켜 버리는 폴 김을 미세하게 떨리는 눈빛과 호흡으로 담아냈다는 후문이다.
제작진은 “이 장면은 현란희와 폴 김 간의 관계를 유추할 수 있는 핵폭탄 같은 순간이 될 것”이라며 “헤어스타일부터 외양적인 파격 변신으로 ‘닥터신’ 속 캐릭터의 몰입을 최고조로 이끄는 송지인과 지영산의 열연을 지켜봐 달라”고 전했다.
‘닥터신’ 5회는 오는 28일 오후 9시 10분, 6회는 29일 오후 10시 30분에 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시 공개된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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