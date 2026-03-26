탁재훈, 결국 녹화 거부했다…"진행 못하겠어, 마이크 빼 줘" 돌발 상황 ('신랑수업2')

탁재훈./사진=텐아시아DB

탁재훈이 녹화 거부를 선언한다.26일 오후 10시 방송되는 채널A 예능 ‘신랑수업2’ 2회에서는 서준영이 출연해 생애 첫 소개팅에 나서는 모습이 그려진다.이날 서준영은 미모의 소개팅녀와 수줍은 첫인사 후 근방 카페로 소개팅 상대를 데려간다. 훈훈한 분위기 속, 서준영은 “긴장되어서 밤새 잠도 못 잤다”라면서도 상대의 직업을 대번에 유추해낸다. “성격이 둥글고 바른 사람이 이상형”이라는 말에는 곧장 등을 펴며 ‘바른 자세’를 선보이고, “웃을 때 귀여운 사람이 좋다”라는 말엔 ‘꽃미소’로 화답한다.쉴 새 없는 자기 어필을 하던 서준영은 “사실 부모님은 (이번 소개팅으로) 거의 장가가는 줄 알고 있다”며 부담감을 슬쩍 드러낸다. 이어 그는 “식사라도 같이 하고 싶은”라고 즉석에서 ‘애프터’를 신청한다.서준영은 “사실 지금 낯을 가리고 있다”라는 소개팅 여성의 긴장 섞인 발언에 “지금 밤이잖아요~”라고 아재 개그를 시전해 스튜디오를 한숨으로 채운다. 보다 못한 탁재훈은 “나 마이크 빼 줘. 진행 못하겠다”라며 녹화 거부까지 선언한다. ‘소개팅 선배’ 김성수도 “저 정도 개그에 저런 표정 관리를 한다는 자체가 굉장히 배려심 넘치는 성격”이라고 분석했다고 해 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr