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/ 사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

50억 도쿄 집주인 야노시호가 사업가와 결혼한 절친 아유미의 집을 방문한다.27일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 일본 톱 모델이자 추성훈의 그녀, 국민조카 사랑이 엄마인 야노시호의 이야기가 공개된다. 지난 주 ‘편스토랑’에 첫 등장한 야노시호는 추성훈에게 서프라이즈 도시락을 보내고 남편의 반응에 눈물을 터뜨려 화제를 모았다. 해당 영상은 조회수 136만 회를 넘기며 뜨거운 관심을 모았다. 첫 등장부터 ‘긍정 여왕으로 갱년기를 극복하고 주부들의 워너비가 된 야노시호가 이번 주에는 또 어떤 모습을 보여줄지 주목된다.이날 공개되는 VCR 속 야노시호는 아유미의 집을 찾았다. 아유미는 평소 추성훈X야노시호 부부와 절친한 사이라고. 2022년 2살 연상의 사업가와 결혼, 19개월 딸 세아를 키우고 있는 아유미는 오랜만에 만나는 야노시호를 두 팔 벌려 환영했다.야노시호는 아유미의 집에 들어서자마자 두 눈이 휘둥그레 커진 채 “진짜 커요”라고 외쳤다. 50억 도쿄 집주인 야노시호도 깜짝 놀랄 정도로 넓고 탁 트인 공간에 초특급 뷰까지 자랑했기 때문. 특히 19개월인 아유미 딸 세아의 큰 방을 본 뒤 ‘아조씨’ 추성훈의 방 크기와 신랄하게 비교해 현장을 웃음바다로 만들었다.그런가 하면 양손 두둑이 선물을 들고 온 도쿄 부자 언니 야노시호의 플렉스도 공개됐다. 야노시호가 아유미를 위해 명품 립스틱부터 원피스까지 고가의 선물을 준비한 것. 또 (촬영 당시) 가격이 상당했던 두바이 쫀득 쿠키도 무려 수십 개를 사왔다. 아유미는 “부자 언니!”를 외치며 감동했다. 영상통화로 엄마가 산 두쫀쿠를 본 사랑이도 “오 마이 갓!”을 외치며 좋아해 폭소를 유발했다.하지만 아유미를 위한 야노시호의 더 큰 선물은 따로 있었다. 아유미가 “아이 낳고 이런 적 처음”이라고 크게 감동했을 정도. 앞서 크게 고민하지 않는 긍정적인 ‘시호적 사고’로 많은 시청자들, 특히 주부들의 호응을 이끌어낸 도쿄 ‘부자 언니’ 야노시호가 아유미를 위해 준비한 진짜 선물은 무엇일까. 이와 함께 야노시호와 아유미의 상상초월 유부녀 토크도 쏟아진다는 전언.27일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr