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MBC '라디오스타' 측이 조갑경 출연분 편집 여부와 관련해 "현재 상황을 파악 중"이라는 입장을 밝혔다. 홍서범·조갑경 부부의 아들 홍 씨를 둘러싼 이혼 공방이 이어지는 가운데, 조갑경이 지난 25일 방송된 '라디오스타' 예고편에 등장하면서 관심이 쏠렸다.26일 오전 '라디오스타' 측은 조갑경 출연분과 관련해 텐아시아에 "파악 중이다"라고 공식 입장을 전했다. 앞서 지난 25일 방송 말미 공개된 다음 회차 예고 영상에는 조갑경을 비롯해 채연, 고우리, 이채영 등이 등장해 이목을 끌었다. 조갑경의 출연 소식은 최근 불거진 아들 홍 씨의 논란과 시기적으로 맞물리며 더욱 주목받는 분위기다.홍 씨는 외도 의혹과 양육비 미지급 문제 등 이혼을 둘러싼 여러 구설에 휩싸인 상태다. 전처 A씨가 유튜브 채널 가로세로연구소를 통해 임신 중 남편의 불륜을 주장하면서 논란이 확산한 것으로 전해졌다. 이와 함께 A씨는 양육비가 제대로 지급되지 않고 있으며, 전 시부모인 홍서범과 조갑경 측과도 원활한 소통이 이뤄지지 않고 있다고 주장했다.이에 대해 홍서범은 가세연과의 통화에서 "(소송이) 아직 끝난 사건이 아니고 어떤 결론이 날지 알 수 없다"는 입장을 밝혔다. 손녀와 관련한 질문에는 "이혼 소송이 마무리된 이후에 행동해야 하는 것 아니겠냐. 지금 제가 보고 싶다고 해서 '아이를 보자'고 할 수 있는 상황은 아니다"라고 선을 그었다.금전 문제와 관련해서는 "우리 아들이 1심 판결 이후 2천만 원을 먼저 건넸다"며 "아이가 돈이 없는 상황이라 내가 2천만 원을 빌려주면서 '이것부터 가서 해결하고, 네 돈 천만 원을 더 보태 3천만 원을 주라'고 했다"고 주장했다. 다만 양육비 지급과 관련해서는 소송 결과가 확정되지 않은 만큼 변호사의 조언에 따라 지급을 보류하는 상황이라고 덧붙였다. 논란이 이어지는 가운데 조갑경의 '라디오스타' 출연이 예고되면서, 아들의 이혼 이슈와 시기적으로 맞물려 작지 않은 파장이 예상된다는 관측이 나왔다.지난 25일 한 매체는 홍 씨가 결혼 생활 중 외도를 저지르고 가출하는 등 가정을 파탄에 이르게 한 책임이 인정돼 위자료를 배상하게 됐다고 보도했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr