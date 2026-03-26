사진=SBS

사진=SBS

사진=SBS

김범(36)이 '오늘도 매진했습니다'에서 서에릭 역을 맡아 직진 순애보를 그린다. 공개된 스틸컷에서는 그가 2006년 출연해 큰 인기를 얻은 MBC '거침없이 하이킥' 당시와 크게 다르지 않은 동안 비주얼로 눈길을 끌고 있다.4월 22일(수) 첫 방송될 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'는 완벽주의 농부 매튜 리(aka 메추리)와 완판주의 쇼호스트 담예진(채원빈 분)이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는, '현생 매진러'들의 설렘 직배송 제철 로맨스를 담은 드라마다.극 중 김범이 분할 서에릭 캐릭터는 글로벌 스킨케어 브랜드 '레뚜알'의 전무이사로 설렘 직배송 제철 로맨스 속 또 다른 축을 담당하는 인물. 어린 나이에 어머니를 따라 프랑스로 간 뒤 후계 다툼이 치열한 재벌가에서 눈에 띄지 않도록 어중간한 위치를 고수하며 살아가던 중 한국에서 우연히 마주친 담예진에게 마음을 빼앗기고 만다.프랑스에 돌아온 후에도 여전히 담예진을 잊지 못하던 서에릭은 히트 홈쇼핑 입점 계약을 기회 삼아 한국으로 출국, 운명의 여자라고 생각했던 담예진을 사업 파트너로 만나게 된다. 운명의 상대와 재회한 서에릭이 과연 담예진과 사랑에 골인할 수 있을지 관심이 집중된다.'담예진 바라기' 서에릭의 순애보는 공개된 사진 속에서도 확인할 수 있다. 히트 홈쇼핑의 입점 제안서를 바라보는 서에릭의 얼굴에서 감출 수 없는 설렘이 묻어나는 것. 사업 파트너이자 짝사랑 상대로 담예진과 진하게 얽히고설키게 될 서에릭의 행보가 더욱 주목되고 있다. 일할 때는 '레뚜알'의 전무이사로서 프로페셔널한 면모를 보여주는 한편, 사적으로 만날 때는 강아지처럼 귀여운 미소로 담예진에게 거침없이 직진할 예정이다.감정에 솔직한 서에릭의 거침없는 플러팅을 표현할 김범의 능청스러운 연기도 기대되고 있다. 시트콤부터 로맨스, 판타지까지 장르를 불문하고 독보적인 캐릭터 소화력으로 시청자들의 마음을 사로잡았던 상황. 특히 김범의 로맨틱 코미디를 기다리는 시청자들의 반응이 쏟아지고 있는 만큼 힐링 로맨스 속에 활기를 불어넣어 줄 김범의 활약에 이목이 쏠린다.'오늘도 매진했습니다'는 4월 22일(수) 밤 9시 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr