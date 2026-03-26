사진 = 어라운드어스 제공

가수 양요섭이 첫 단독 웹예능을 선보인다.양요섭은 오는 4월 2일 유튜브 채널 '고고씽 GOGOSING'에서 웹예능 '요서비의 요즘것들 (요즘 요섭)' 0화를 공개한다.'요서비의 요즘것들'은 양요섭이 1020 세대의 문화를 직접 체험하며 최신 트렌드를 파악하는 콘텐츠다. 양요섭은 유행하는 감각을 익히는 과정에서 나타나는 본인의 반응을 가감 없이 보여줄 계획이다.앞서 공개된 티저 영상에서 양요섭은 생소한 신조어와 유행 패션을 접하고 당황하는 모습을 보였다. 제작진은 양요섭이 새로운 문물을 경험하며 보여줄 적응력과 리액션을 주요 관전 포인트로 제시했다.양요섭은 지난달 세 번째 솔로 미니앨범 'Unloved Echo'를 발매하고 활동했다. 그는 본인이 직접 작사한 타이틀곡 '옅어져 가'로 자체 최고 초동 음반 판매량을 기록했다.양요섭이 속한 그룹 하이라이트는 오는 4월 개최되는 '2026 러브썸 페스티벌'에 출연하며 팀 활동을 이어간다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr