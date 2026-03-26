69세 국민 여가수, 고위 간부 마중 받았다…"벤츠 타고 이동해"('금타는 금요일')

가수 최진희 / 사진=텐아시아DB

사진제공=TV CHOSUN '금타는 금요일'

'국민 가수'로 꼽히는 69세 최진희가 '금타는 금요일'을 통해 북한 공연 에피소드를 공개한다.오는 27일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일' 14회에는 '트롯 발라드' 장르를 개척한 최진희가 골든 스타로 출격한다. 일본과 북한 등 다양한 무대에서 사랑받아 온 최진희는 압도적인 라이브로 오프닝부터 현장을 단숨에 장악한다. 이어 어디에서도 쉽게 들을 수 없던 비하인드 스토리를 풀어내며 또 다른 재미를 안길 예정이다.최진희는 북한 공연 당시의 특별한 경험을 직접 털어놓으며 시선을 집중시킨다. 북한을 무려 네 차례 방문했다는 그녀는 "공항에 도착하자 북한 고위 간부가 나와 나를 따로 안내하더라"라며 "혼자 벤츠를 타고 이동했다"라고 밝혀 스튜디오를 술렁이게 만든다. 이 밖에도 현지에서 받았던 극진한 대접과 관련된 다양한 일화를 풀어놓는다.이런 가운데 현장의 분위기를 단숨에 끌어올리는 무대가 등장한다. 남승민이 노래를 시작하자 동료들은 물론 골든 스타 최진희까지 자리에서 일어나 박수를 보냈다. 무대가 끝난 뒤에도 여운은 쉽게 가시지 않았다. 김용빈은 "온몸에 소름이 돋았다. 경연에서 이 곡을 불렀다면 진선미도 가능했을 것"이라며 찬사를 보냈다.'미스터트롯3' TOP7의 신곡 무대도 방송 최초로 공개된다. '청춘아 안녕'이라는 제목의 곡으로 꾸민 무대는 감성적인 사운드와 멤버들의 진솔한 보이스가 어우러지며 몰입도를 높인다. TOP7 특유의 조화로운 하모니가 빛나는 무대가 될 전망이다.'금타는 금요일'은 오는 27일 밤 10시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr