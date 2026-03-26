"상간남 더 좋아해" 외도 자백했다…이호선 일침에도 결국 또 술, "망나니" ('이숙캠')

사진제공=JTBC

이호선 상담가가 '외도 부부' 아내에게 일침을 가한다.26일 오후 10시 30분 방송되는 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서는 20기 두 번째 부부의 가사 조사와 ‘외도 부부’의 솔루션 과정이 공개된다.20기 두 번째 부부는 베트남 아내와 한국 남편으로 이루어진 국제 부부로, 매일같이 돈 때문에 싸우다 지쳐 캠프에 입소하게 된다.먼저 남편 측 영상에서는 남편과의 갈등 상황마다 욕설을 하고, 쉽게 이혼을 언급하는 아내의 모습이 공개되며 현장을 충격에 빠뜨린다. 아내는 남편의 말을 잘못 통역해 처가 식구들과 오해를 만드는 등 소통에 무관심한 태도를 보여 보는 이들의 안타까움을 산다.그러나 이어지는 아내 측 영상에서 순한 얼굴 뒤에 숨겨진 남편의 폭력성이 드러나 상황이 순식간에 역전된다. 남편의 성실함을 칭찬하던 서장훈은 “두 얼굴의 사나이네”라며 배신감에 큰 충격에 빠진다. 추위에 약한 베트남 출신 아내에게 보일러 사용을 제한하는 등 극단적인 절약 성향을 보여 모두를 경악하게 만든다.지난주 남편보다 상간남을 더 좋아한다며 취중 외도 고백을 해 시청자들을 큰 충격에 빠뜨렸던 ‘외도 부부’의 상담 솔루션이 공개된다. 이호선 상담가는 아내의 문제들을 날카롭게 꼬집으며 아내에게 “망나니예요”라고 따끔하게 일침을 가한다. 이어 반드시 필요한 ‘금주’를 위해 충고와 조언을 아끼지 않는다.아내는 상담을 통해 술을 끊어보겠다는 변화 의지를 보이지만, 그날 밤 다시 술을 마시겠다며 남편과 또 한 번 실랑이를 벌인다. 상담 솔루션대로 자신을 제지하는 남편의 태도에 화가 난 아내의 선택은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr