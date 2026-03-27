배우 이상엽./사진 제공 = 매니지먼트 레도

2024년 3월 연하의 비연예인과 결혼한 배우 이상엽이 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'으로 안방극장에 복귀한다.'그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈(황인엽 분)과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재(혜리 분)의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다. 극 중 이상엽은 영화 제작사 대표 서인욱 역으로 변신한다.먼저 서인욱과 우수빈의 자석 같은 케미스트리에 궁금증이 쏠린다. 현장에서 동료로 만나, 이제는 막역한 친구 사이로 거듭난 두 사람은 N극과 S극처럼 상극이라고. 그렇지만 서로 다르기 때문에, 상대방의 마음을 잘 이해하며 견고한 우정을 쌓아가는 이들의 모습은 훈훈함을 더할 전망이다.서인욱은 핑크빛 로맨스의 주인공으로도 이야기의 한 축을 담당한다. 흥미로운 서사 위에서 펼쳐질 그의 러브스토리는 색다른 설렘을 선사할 것으로 기대된다.이상엽은 드라마 '한 번 다녀왔습니다', '굿캐스팅', '순정복서', '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들', 영화 '감기', '내가 죽던 날' 등 다양한 작품에서 자신의 존재감을 뚜렷하게 남겼다. 캐릭터에 빈틈없이 스며든 맞춤형 열연은 물론, 핵심 서사를 이끄는 막강한 저력까지 배우로서 지닌 뛰어난 재능을 마음껏 뽐냈던 것. 이렇듯 하반기 기대작으로 주목받고 있는 '그대에게 드림'의 중심점으로 활약할 이상엽을 향한 기대감도 높아진다.'그대에게 드림'은 2026년 하반기 ENA 채널을 통해 첫 방송되며, KT 지니 TV에서도 시청할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr