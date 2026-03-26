사진=유튜브 채널 촌장엔터테인먼트

사진=유튜브 채널 촌장엔터테인먼트

'나는 SOLO'(나는 솔로) 30기 최종 커플들이 현재 연애 상황을 공개했다. 영식과 영자는 방송 이후 한 달 만에 각자의 길을 선택했고, 영수와 옥순은 여전히 교제를 이어가고 있는 것으로 전해졌다.26일 유튜브 채널 '촌장 엔터테인먼트' 라이브 방송에서는 30기 출연자들이 모여 최종 선택 이후의 연애 여부와 근황을 털어놨다.변호사로 알려진 영식은 "최종 커플이 된 뒤 한 달 정도 서로를 알아가는 시간을 보냈다"며 "맞지 않는 부분들이 있어 자연스럽게 각자의 길을 가기로 했다"고 밝혔다. 이어 "현재는 부족한 점까지 이해해 주는 분과 진지하게 만나고 있다"고 전하며 새로운 만남이 시작됐음을 시사했다. 첫 방송 이후 시청자들 사이에서 '아이유 닮은꼴'로 주목받은 영자는 "방송 스포일러가 될까 봐 소개팅을 미뤄 왔다"며 "앞으로는 다양한 만남을 가져볼 생각"이라고 전했다.반면 영수는 "최종 선택 이후 지금까지도 관계를 이어오고 있다"며 옥순과의 '현커' 사실을 알렸다. 그는 "방송이 끝난 지 2주 만에 고백했고, 현재도 좋은 만남을 이어가고 있다"고 덧붙였다.옥순은 "솔로 나라 안에서는 내가 먼저 다가가 보겠다고 했는데, 밖에 나오니 영수님이 더 적극적으로 표현해 줘 의아하기도 하고 놀랐다"며 연인으로 발전하게 된 과정을 설명했다. 이어 "이야기를 나눠 보니 과거와 미래를 진지하게 생각하는 사람이라 멋있게 느껴졌다. 잠깐의 만남이 아니라 미래를 보고 진지하게 시작하게 됐다"고 말했다. 이어 "(영수는) 이성 친구도 없고 SNS도 내가 만들라고 해서 시작했다. 사생활이 깔끔해 신뢰가 갔다"며 "자상한 성격이라 안정적으로 만나고 있다"고 얘기하며 미소 지었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr